【福布斯】「黑寡婦」施嘉麗最高收入女星榜十大不入　安祖蓮娜+姬嘉鐸繼續吸金【內附排名】

▲ 由於Marvel電影《黑寡婦》（The Black Widow）受疫情影響延至明年才上映，令施嘉麗祖安遜今年並未取得電影分紅收入，以至十大不入。

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布2020年度最高收入女星排行榜，真人騷《全美一叮》（America's Got Talent）評判蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara）以年收入4300萬美元（約3.35億港元）榮登榜首，但她的收入卻比上年度的冠軍「黑寡婦」施嘉麗祖安遜（Scarlett Johanson）賺少逾億。而由於Marvel電影《黑寡婦》（The Black Widow）受疫情影響延至明年才上映，令施嘉麗祖安遜今年並未取得電影分紅收入，以至十大不入。

▲ 2019年以5600萬美元（4.36億港元）居福布斯十大高收入女星榜首的施嘉麗祖安遜，今年十大不入。（法新社圖片）

雜誌估計，因為新冠肺炎疫情關係，戲院被迫暫停營業，大部分電影都未能如期上畫，十大女星今年度收入的總和比去年度下跌近兩成。今年度榜上大部分都是靠拍電視劇或來自串流平台的收入，可見疫影對荷里活紅星收入造成不少衝擊。

▲ 第1位蘇菲亞維嘉娜（法新社圖片）

第1位：蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara）：4300萬美元（約3.35億港元）

今年48歲的蘇菲亞憑長壽處境喜劇《摩登家庭》（Modern Family）角色深入民心，她去年因為《摩登家庭》第11季也即最後一季而收入4400萬美元成為排行榜亞軍。雖然劇已拍完，但她卻成為高收視才藝真人騷評判，去年6月至今年6月大賺約4300萬美元成今年榜首，但數字上卻是比去年為少。

▲ 第2位安祖蓮娜祖莉（IG圖片）

第2位：安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）：3550萬美元（約2.7億港元）

雜誌指出她的收入主要是來自演出Marvel超級英雄電影《永恆族》（The Eternals）的片酬。

▲ 第3位姬嘉鐸（法新社圖片）

第3位：姬嘉鐸（Gal Gadot）：3150萬美元（約2.4億港元）

雜誌指DC超級英雄「神奇女俠」姬嘉鐸單是接拍新作《紅色通緝令》（Red Notice）就收到2千萬美元(約1.56億港元）片酬。此戲將於Netflix推出。

其他吸金力強勁女星包括：

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記者：胡慧雯