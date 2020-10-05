  • 28°C
香港時間 : 20201005日 (一) 18:20
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【福布斯】「黑寡婦」施嘉麗最高收入女星榜十大不入　安祖蓮娜+姬嘉鐸繼續吸金【內附排名】

娛樂 15:39 2020/10/05

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

由於Marvel電影《黑寡婦》（The Black Widow）受疫情影響延至明年才上映，令施嘉麗祖安遜今年並未取得電影分紅收入，以至十大不入。

美國財經雜誌《福布斯》（Forbes）公布2020年度最高收入女星排行榜，真人騷《全美一叮》（America's Got Talent）評判蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara）以年收入4300萬美元（約3.35億港元）榮登榜首，但她的收入卻比上年度的冠軍「黑寡婦」施嘉麗祖安遜（Scarlett Johanson）賺少逾億。而由於Marvel電影《黑寡婦》（The Black Widow）受疫情影響延至明年才上映，令施嘉麗祖安遜今年並未取得電影分紅收入，以至十大不入。

2019年以5600萬美元（4.36億港元）居福布斯十大高收入女星榜首的施嘉麗祖安遜，今年十大不入。（法新社圖片）

雜誌估計，因為新冠肺炎疫情關係，戲院被迫暫停營業，大部分電影都未能如期上畫，十大女星今年度收入的總和比去年度下跌近兩成。今年度榜上大部分都是靠拍電視劇或來自串流平台的收入，可見疫影對荷里活紅星收入造成不少衝擊。

第1位蘇菲亞維嘉娜（法新社圖片）

第1位：蘇菲亞維嘉娜（Sofia Vergara）：4300萬美元（約3.35億港元）

今年48歲的蘇菲亞憑長壽處境喜劇《摩登家庭》（Modern Family）角色深入民心，她去年因為《摩登家庭》第11季也即最後一季而收入4400萬美元成為排行榜亞軍。雖然劇已拍完，但她卻成為高收視才藝真人騷評判，去年6月至今年6月大賺約4300萬美元成今年榜首，但數字上卻是比去年為少。

第2位安祖蓮娜祖莉（IG圖片）

第2位：安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）：3550萬美元（約2.7億港元）

雜誌指出她的收入主要是來自演出Marvel超級英雄電影《永恆族》（The Eternals）的片酬。

第3位姬嘉鐸（法新社圖片）

第3位：姬嘉鐸（Gal Gadot）：3150萬美元（約2.4億港元）

雜誌指DC超級英雄「神奇女俠」姬嘉鐸單是接拍新作《紅色通緝令》（Red Notice）就收到2千萬美元(約1.56億港元）片酬。此戲將於Netflix推出。

其他吸金力強勁女星包括：

    點擊圖片放大
    +5
    +4

記者：胡慧雯

相關文章

「小丑」被爆已為人父朗妮瑪娜誕下男嬰　愛兒取名River紀念17年前逝世亡兄
12:00 2020/09/28
「小丑」被爆已為人父朗妮瑪娜誕下男嬰　愛兒取名River紀念17年前逝世亡兄
【尼羅河謀殺案】「神奇女俠」姬嘉鐸+《性愛自修室》女星鬥性感　神探破解情殺奇案【有片】
12:54 2020/08/20
【尼羅河謀殺案】「神奇女俠」姬嘉鐸+《性愛自修室》女星鬥性感　神探破解情殺奇案【有片】
【黑寡婦】 《Black Widow》推遲半年避疫明年5月上映　Marvel永恆族+上氣繼續延期
12:30 2020/09/24
【黑寡婦】 《Black Widow》推遲半年避疫明年5月上映　Marvel永恆族+上氣繼續延期
黑寡婦 施嘉麗祖安遜 姬嘉鐸 安祖蓮娜祖莉 電影 演員 娛樂人物職業 Marvel Netflix DC

最高瀏覽

【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
10:38 2020/10/04
【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
19:00 2020/10/03
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】
17:37 2020/10/03
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】