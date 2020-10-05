【連假後遺症】4天連假後塔門滿佈垃圾　辛苦清潔工多次以擔挑揹垃圾落山

▲ 4天連假後塔門滿佈垃圾。

中秋節加國慶4天連假，不少港人都選擇到郊外親親大自然。不過，不少遊人在離開時都沒有帶走垃圾，令到多個郊區佈滿垃圾。其中西貢塔門的觀景亭有大量垃圾，不但影響牛牛的居住環境，更辛苦用擔挑背著垃圾的清潔工多次來回垃圾站及碼頭！

塔門觀景亭佈滿垃圾 包括鋁煲及平底鍋

一名行山友「Fong Ping」昨日（4日）在Facebook發交，指塔門大草地觀景亭內外，以及附近草地滿佈垃圾，除了不少食品及飲品的包裝之外，更有鋁煲、平底鍋、大帆布及風筝等等，直接掉入草叢。

樓主指，相隔觀景亭10至20米已經有垃圾桶站，但卻有不少人貪方便，將垃圾掉在觀景亭附近。部分丟在地面的垃圾有食物殘渣，樓主認為不少牛牛已將混有食物的塑膠垃圾吞落。亭內的遊人看見如此情況竟無動於衷，最終樓主去了垃圾站取了掃把及垃圾鏟，花了1小時大掃除，共清理3大袋垃圾及搬走2大箱垃圾，加起來約有20kg。他直言：

此行真係見盡人類醜惡的一面，政府的公民教育、環保減廢教育完全失敗，多數人都係各家自掃門前雪、事不關己、己不勞心的心態。

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清潔工來回多次搬運垃圾

樓主下午在前往疊石途中遇上清潔工牛叔，看見他正使用擔挑，背著很重的垃圾落碼頭，令樓主不禁感到難過。

佢每日要用擔挑由疊石對上共3個桶站擔垃圾落碼頭，遊人在長假製造嘅超多垃圾量只會令牛叔走多幾轉先清得晒。

他坦言要遊人做到山野無痕、零廢郊野仍有點遙遠，但希望遊人至少可以將由市區帶去塔門的垃圾帶去碼頭處理。他又指去過塔門近10次，今次真的「嬲到眼火爆」。

帖文引來近4百網民「派嬲」，有人認為遊人過份，應該要自己垃圾自己帶走，「唔珍惜大自然，麻煩留返係市區」。有人指出將垃圾帶到碼頭亦沒什麼作用，應該要源頭減廢，甚至建議塔門居民學東澳古道封村、封島。

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責任編輯︰陳珈希