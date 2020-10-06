【降膽固醇】少食蛋黃海鮮無助改善膽固醇？　營養師：應戒高飽和+反式脂肪食物【附清單】

▲ 營養師指要改善膽固醇，應戒高飽和脂肪及反式脂肪食物。

據2017年衞生署的全港人口健康調查，全港有290萬名高膽固醇人口。不少人為免膽固醇升高，都會減少進食內臟、海鮮、雞蛋黃等食物，不過或許大家會發現成效不大。原來要改善膽固醇，反而應戒食一些高飽和脂肪食物及反式脂肪食物。

Nutri-Pro健營物理治療及營養中心註冊營養師Vivien解釋，其實膳食中的高膽固醇食物其實不太影響到膽固醇水平，反而一些壞脂肪如飽和脂肪、反式脂肪就會影響。高飽和脂肪食物包括：皮、肥豬肉、排骨等；反式脂肪則包括：炸雞、蛋撻、牛油、糕、酥、批等烘焙食品或煎炸食物。

高飽和脂肪食物：

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含反式脂肪食物：

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2015年美國心臟協會及美國全民飲食指引(2015-2020)其實已取消每日膽固醇攝取上限的建議。一般健康人士都可以進食適量雞蛋、魷魚、鮮蝦這類大家認為「高膽固醇」而「低脂」的食物。

高膽固醇人士應食什麼？

為了取替「壞脂肪」，大家應攝取一些「好脂肪」，包括一些不飽和脂肪，如牛油果、果仁等。

很多高膽固醇人士會食麥皮，因為麥皮含有水溶性膳食纖維，可幫助減低膽固醇吸收。而除了麥皮外，Vivien建議可考慮一些豆類如秋葵，都含有豐富的水溶性膳食纖維，對高膽固醇人士來說都有幫助。

飲食視乎整體，除了關注一些水溶性膳食纖維外，謹記同時要減少食用高飽和脂肪和反式脂肪的食物。

影片獲「健營生活.關心你的營養師」授權轉載

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責任編輯：楊宛茜