【食用安全】韓國食藥處揭97%衞生巾檢出致癌物　165款衞生巾含一級致癌物苯

▲ 韓國近日公布一份調查報告顯示，超過97%衞生巾被檢出致癌物。

衞生巾是女士必需品，韓國近日公布一份調查報告顯示，超過97%衞生巾被檢出致癌物，其中165種衞生巾更含有一級致癌物苯。相關報告是由韓國食品醫藥品安全處（Food and Drug Safety Ministry）在2014至2017年間進行，而當局表示由於產品所含毒素屬微量，故此不會危害健康。

據KBS及Tek Deeps報道，國會衛生與福利委員會獨立成員Lee Yong-ho周五（2日）公布一份來自食品醫藥品安全處（下稱食藥處）的調查報告，數據是由2014年至2017年對韓國流通的666種衞生巾進行檢測，有647款產品被檢出含有毒化學物質，佔整體比重超過97%。

被檢出的致癌物種類繁多，當中包括二氯甲烷（dichloromethane）、己烷（hexane）、苯（benzene）、三氯乙烯（trichloroethylene）、甲苯（toluene）、四氯乙烯（tetrachloroethylene）、乙苯（ethylbenzene）、苯乙烯（styrene）、二甲苯（xylene）等。而在上述眾多產品中，有165種衞生巾被檢出含一級致癌物苯。

Lee Yong-ho表示，食藥處未有公布結果是對公眾存有隱瞞，但亦指當局強調產品所含有害物質屬微量，不會危害健康。

19款不含雌激素衞生巾

生物科技公司「水中銀」曾抽驗市面27款女性衞生巾樣本，進行安全檢測，發現當中3個樣本不合格，其中2款衞生巾內含超標類雌激素，可導致女性月經紊亂、生殖能力下降、不育、癌症等健康問題；而19個樣本被評為品質卓越，可放心使用。

以下是19款被評為品質卓越的無雌激素衞生巾：

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2017年韓國曾掀起毒衞生巾風波，有團體委托大學檢測11款衞生巾，結果10款含大量揮發性有機化合物和有毒化合物。有涉事品牌使用者表示出現月經紊亂或停經場的情形，而亦有報道指出，涉事衞生巾含20種有毒化學物，包括可致敏的有三甲基苯化合物和致癌的苯乙烯（styrene）等。

對於衞生巾含揮發性有機化合物對人體危害，浸大生物系教授黃港住曾受訪表示要視乎含量。他解釋，苯乙烯雖被列作可能的人類致癌物質，但平日廣泛使用在塑膠及橡膠製品上，市民在空氣及食物也可能會接觸到。而據調查所見，苯乙烯含量偏低，相信致癌風險不高。

動物研究：揮發性有機化合物可致癌

婦產科醫生陳世樂曾稱，確實有研究指，動物接觸高劑量的揮發性有機化合物可致癌，但有關研究尚未應用在人體身上，故沒有數據證明人體接觸這些物質會患癌。

至於使用涉事品牌衞生巾的女性指，出現經期紊亂及經痛的問題，他表示有很多病痛均會出現相關問題，故不能全歸究衞生巾存在揮發性有機化合物。除非有研究證明，不能憑感覺定論。

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責任編輯：羅嘉欣