【油狀血脂】21歲男大生汽水當水飲突意識模糊　抽血驚見一半是「油狀血脂」

▲ 汽水當水飲不吃蔬果欠運動，21歲男大生抽血驚見一半是「油狀血脂」。

飲食習慣不良，隨時有致命危機！江西一名21歲男大生，常將汽水等飲品當水飲，加上不喜吃蔬果、欠運動，某日突意識模糊，求醫抽血驚見「油狀血脂」。

綜合內地媒體報道，江西新余市一名21歲的男大生，近期因食慾欠佳，更一度出現意識模糊後求醫，經抽血，驚見其抽出來的血液中，有一大半是泛黃混濁的「油狀血脂」。

經檢測，該名男大生的血糖值為33.3（mmol／L），其中血脂大於11.1（mmol／L），又有口乾、尿多症狀，確診為「糖尿病酮酸症中毒」，更會容易引發胰腺炎。

經醫生詢問，原來該名男大生平時喜歡喝飲料，尤其是汽水等碳酸飲品，但卻不喜歡蔬菜水果，又欠缺運動。醫生稱，常飲碳酸飲品及外食，將會攝取過多熱量，引起血糖增高，使身體負擔過大，不僅易肥，也會增加患糖尿病的機率。

醫生：牛奶血可致血管栓塞增中風風險

香港紅十字會輸血服務中心醫務總監李卓廣醫生，曾受訪指出，不少港人出現「牛奶血」問題，成因是他們吃得太肥膩，長期過量吸收油分，令原本呈半透明金黃色的血漿和血小板變成奶黃色。

李醫生指出，血液三酸甘油脂過高可引致胰臟發炎問題，會令血脂增加出現「牛奶血」，長遠令血管栓塞，增加患心臟病及中風風險。

他提醒，市民應少食高脂食物，例如打邊爐時，少吃肥牛等肉類、生根、響鈴及不要點麻辣湯。而餐飲盡量不選擇咖啡或茶，可選擇檸水，又或在餐後2、3小時才喝茶或咖啡，待身體有充足時間吸收食物中的鐵質，同時適量進食含豐富鐵質的食物。

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責任編輯：羅嘉欣