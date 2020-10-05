【踩過界II】朱智賢出軌被雪半年獲放生　新劇11月播出頻po試水溫

▲ 朱智賢出軌後未被TVB放棄，《踩過界II》戲份解禁為復出試水溫。

現年34歲、港姐出身的TVB小花朱智賢（Ashley），在今年4月被爆背男友謝東閔搭上人夫黎振燁。朱智賢之後開記者會公開認錯，事後遭TVB雪藏。Ashley停工至今已約半年，但朱智賢手上有三套參演劇集未出街，其中更包括重頭劇《踩過界II》，此台慶劇將於11月播出，獲TVB放生的朱智賢近日已頻頻更新IG，為復出試水溫。

事實朱智賢本來是正在上位的TVB，與受捧的小生謝東閔發展地下情。可是於今年4月，突然爆出朱智賢因拍劇集《食腦喪B》，戲假情真，與同劇有婦之夫黎振燁出軌，而有情有義的謝東閔陪同女友舉行記者會向大眾道歉，不過朱智賢到今未向黎太公開致歉。

【最佳男友】謝東閔相隔3月再跟女友同框 跟朱智賢抱愛犬全家福合照

▲ 近日朱智賢密密更新IG。（instagram圖片）

朱智賢獲放生

事後黎振燁成「棄將」，被無綫無限期雪藏。至於停工近半年的朱智賢，因之前已為TVB完成了三部劇集，包括《愛美麗狂想曲》、《食腦喪B》和《踩過界II》。

三套都是無綫重頭作品，其中《踩過界II》將於下月播出，朱智賢雖然只在其中一個單元有份演出，TVB決定讓她留低，不刪減她的戲份照播。

【BB大晒】黎振燁陪太太BB回家坐月 新手爸爸：希望他健康快樂成長

▲ 《踩過界II》為今年TVB重頭劇集之一。（instagram圖片）

最佳男友謝東閔

獲放生的朱智賢，近日一改近半年的低調，頻頻更新其instagram，連日來發放不少放狗、行山的照片，意圖發放「正能量」，一洗舊日「偷食」形象。

而對她不離不棄的謝東閔，這段時間一直陪伴在側，喜愛爬山的行帶同女友行山散心解悶，早前又分享與女友愛犬的合照，似乎出軌一事未有影響二人感情，反而成為了助力。

【重新出發】傳朱智賢解凍復出主持《東張西望》 謝東閔對女友不離不棄：前事不究

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

其實早在偷食事件爆出前，謝東閔本有迎娶朱智賢的計劃，即使被女友背叛，他亦大方選擇極速原諒女方。

有傳他已豪擲千萬搬至位於屯門海譽的新居，並照原定計劃娶女友朱智賢。

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2