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【新冠肺炎】中秋長假期派對場地生意減半　業界質疑酒店不受防疫措施限制促一視同仁

社會 12:42 2020/10/05

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

本港新冠疫情反覆未止，惟港人已現抗疫疲勞，派對場地協會會長林漢然表示，中秋長假期間預約場地的名額爆滿，但由於受4人限聚令影響，生意額較去年中秋少一半；又提到酒店房間不受防疫措施限制，感到匪夷所思，認為當局應該一視同仁，並設法支援業界。

【新冠肺炎】梁子超形容疫情反彈：需快速地將個案「清零」

派對場地協會會長林漢然今日接受港台《千禧年代》訪問時表示，國慶及中秋假期下派對房間生意尚算可以，惟受4人限聚令影響，即使預約率爆滿，生意額仍較以往少一半。他又認為酒店主要做住宿生意，近日推出不同「悠閒假期」推廣，是要設法於旅遊業未復甦下維持生意，惟質疑會構成防疫漏洞。

【新冠肺炎】防疫措施放寬增多宗不明源頭個案　許樹昌憂爆第四波疫情

他解釋，部分酒店有8至10人迫於狹小房間內開派對，不相信他們會戴口罩、在房內保持社交距離，或者不進食等，對於酒店房間不受防疫措施限制，認為政府處理上有不一致之處，感到匪夷所思，促當局應該一視同仁，並設法支援業界。

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責任編輯：陳正怡

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