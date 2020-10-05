【新冠肺炎】中秋長假期派對場地生意減半　業界質疑酒店不受防疫措施限制促一視同仁

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠疫情反覆未止，惟港人已現抗疫疲勞，派對場地協會會長林漢然表示，中秋長假期間預約場地的名額爆滿，但由於受4人限聚令影響，生意額較去年中秋少一半；又提到酒店房間不受防疫措施限制，感到匪夷所思，認為當局應該一視同仁，並設法支援業界。

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派對場地協會會長林漢然今日接受港台《千禧年代》訪問時表示，國慶及中秋假期下派對房間生意尚算可以，惟受4人限聚令影響，即使預約率爆滿，生意額仍較以往少一半。他又認為酒店主要做住宿生意，近日推出不同「悠閒假期」推廣，是要設法於旅遊業未復甦下維持生意，惟質疑會構成防疫漏洞。

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他解釋，部分酒店有8至10人迫於狹小房間內開派對，不相信他們會戴口罩、在房內保持社交距離，或者不進食等，對於酒店房間不受防疫措施限制，認為政府處理上有不一致之處，感到匪夷所思，促當局應該一視同仁，並設法支援業界。

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責任編輯：陳正怡