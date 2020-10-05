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【暖心校工】紅雨下上課校門前現「大水氹」　暖心校工澗水逐個學生孭落車

親子 13:30 2020/10/05

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

今早紅雨，有暖心校工不忍學生鞋襪被雨水浸濕，逐個學生揹下車。

中秋國慶長假期後首個上學日，不料在今早清晨時分，全港多區大雨，天文台更連續發出黃色及紅色暴雨警告信號，多區出現水浸及塞車的情況，學生們及趕上班的打工仔出門變得非常狼狽。有網民在社交媒體上傳一段影片，有學生乘搭校車到學校，沒想到校門前現「大水氹」，暖心校工姨姨為免學生們踩「水氹」，單手撐著雨傘，逐一將學生揹著下車，畫面非常溫馨又有愛。

為免學生浸濕腳逐一揹下車

有網民於Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載影片，從影片可見，當時正下著大雨，校車駛至聖若望英文書院（小學部）校門前，惟校門前出現一個「大水氹」，校工姨姨不忍學生踩「水氹」浸濕鞋襪，於是不理雨水浸至腳眼，單手撐著雨傘澗水到校車門前，著學生們排隊等待。

然後校工姨姨將車上的學生逐一孭落車，送入學校。雖然從校車到學校只是短短幾米距離，但校工姨姨超有愛的行為，感動不少網民。

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網民：校工姨姨好有愛

網民紛紛留言大讚校工姨姨大愛，非常有善心，「真係值得表揚，做咗可能無人會讚佢，整親無人可憐佢，整到學生家長分分鐘投訴佢，但社會正正係需要更多呢啲人」、「做同一份工，會有唔同嘅樂業精神，包括愛嘅表現」。不過，有網民指片段中的學生並非低年級學生，直言學生被嬌生慣養。另有網民批評校車司機沒有考慮學生，

點解架小巴唔泊前少少？點解係都要喺個水氹位落車？

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責任編輯︰王明芳

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