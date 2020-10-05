【東張西望直擊】屯門山景邨狂徒高空擲糞便落街　無辜街坊路過中頭獎濺滿一身

▲ 屯門山景邨狂徒高空擲糞便落街，無辜街坊路過中頭獎濺滿一身。

新冠肺炎疫情肆虐，市民都較以往注重個人衛生，但在非常時期下，仍有人做出罔顧公德心的行為。最近播出的《東張西望》就揭發，屯門山景邨有無品住戶高空擲物，除了廚餘、玻璃樽，更將排泄物拋出街外，有無辜街坊因而「中頭獎」。

《東張西望》節目組接獲山景邨居民葉先生投訴，指景富樓有住戶高空擲物，將濕的廚餘、裝了水的玻璃樽抛落街，甚至將一包包糞便從高處扔出，而葉先生更不幸成為受害者。

他向攝製隊透露，有天騎電單車時駛經景富樓，頭頂突然受被一包糞便砸到，隨即自然反應將頭向前傾，糞便彈到電單車的儀表板，並濺到他的衣服和口罩上。他憶述，由於糞便被濕報紙包著扔下來，殃及的範圍很大。這段不幸的經歷為他帶來心理陰影，又稱一輩子都不會忘記。

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攝製隊訪問山景邨的居民，他們對高空擲物的情況見怪不怪。有住在同一棟樓的居民表示，曾數次發現有糞便掉落到自己家，窗簾、晾衫架、衣服都被沾上糞便，亦有蝦殻、魚骨等廚餘。

而街坊出入時都步步為營，有家長表示，擔心高處掉下來的物品會砸到小朋友，外出時會避開經常有高空擲物的地方。

葉先生最初報警求助，以防再有人遭殃，不過CID（刑事偵緝處）跟進後，未能找出犯人，高空擲物的情況仍持續發生。

每日都有2至4次高空擲物，到處都是玻璃瓶，有年輕人被玻璃砸傷手要入醫院。

屋邨管理處擔心高空擲物砸到人，將大廈附近部分區域圍封，架起欄杆，作為「投擲區」。不過，仍有部分公共設施如燈柱，被高處投擲的糞便弄髒，而清潔工人每天早上都要用漂白水清潔地上的「黃金」。有清潔姐姐表示：

下午回到公司吃飯也想吐。

為了找出高空擲物的狂徒，葉先生連日來守候景富樓對面，終於找到狂徒所住的單位，又發現短短11日內高空擲物情況達20多次。從他所拍攝的片段可見，該單位多次有人將一袋袋疑似穢物抛出窗外。其中一段更顯示，一名男子從單位的窗口探頭視察，然後再走到另一個窗口，將玻璃樽扔落街。

攝製隊隨後找到片段中的單位，一名女住戶表示，單位是一家四口居住，又聲稱對丈夫高空擲物完全不知情，又稱「證實咗就拉佢」。攝製隊隨後找到疑似是片段中的擲物狂徒，是一位年約70歲的伯伯，不過，他一直對事件矢口否認。

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專家：糞便尿液有機會傳播冠狀病毒

港大感染及傳染病中心總監何栢良曾表示，冠狀病毒是透過飛沫散播的傳染病，而病人尿液及糞便都會帶有大量、可以傳人的冠狀病毒。

何栢良提醒，市民出外時，當使用公共洗手間時，應該注意個人衞生，使用座廁前須先以消毒紙巾消毒，如廁後應先蓋好廁板後才沖廁，然後再用梘液及清水徹底清潔雙手。他又建議，市民可隨身帶備酒精或消毒搓手液，若去到人多擠迫的地方，應該配戴用完即棄的外科口罩，以減低感染病毒的風險。

責任編輯：羅嘉欣