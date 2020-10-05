【話題女王】葉璇言行出位開直播頻爆料　舊拍檔古天樂+昔日姊妹胡杏兒受牽連

▲ 葉璇於直播中不斷大爆娛圈事件。

早已專注內地發展的葉璇，近期不時開直播做節目《璇攻略》，而且言行頗出位，暗爆不少娛圈藝人的秘聞。葉璇於節目除爆昔日好姊妹胡杏兒曾是陳冠希粉絲外，早前在網上直播時，直指內地小生肖戰是被粉絲硬捧出來，當中更提到身邊有位天王級人物坐過監後痛改前非，疑把古天樂無辜拖落水，引來網民反感。

事實葉璇的直播確實節目引來不少話題，早前她便分享自己主動吃下隔籬枱吃剩的飯餸，並獲一些網民讚她吃二手飯有美德，自此其言行更愈來愈大膽出位。

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▲ 葉璇於直描節目中言論大膽。（取自微博）

葉璇拖舊拍檔落水

葉璇除在直播大爆曾被前男友灌酒外，又暗指某女明星曾整容失敗。此外，她連曾經合作拍電影《意外》及《竊聽風雲2》的古天樂也拖落水。

事因早前她於標題「肖戰該為粉絲負責嗎？」開live做節目，葉璇稱早前去廬山參加座談會，會上提到內地年輕小生肖戰。她表示最初欣賞肖戰演出的劇集《陳情令》，不過對於他受粉絲影響而感震驚：「偶像是甚麼樣的人，粉絲就是甚麼人」又說偶像起著榜樣的作用，更說：「很多年輕偶像都是被硬捧出來，會有一定程度的德不配位。」

之後，她又說認識一名曾坐過監又痛改前非的天王級藝人，令人不禁猜她是在掘古天樂的陳年舊事。

▲ 葉璇曾跟古天樂合作拍攝電影《竊聽風雲2》。

爆杏兒曾迷戀陳冠希

言行出位的葉璇連昔日好姊妹胡杏兒也不放過，二人當年在TVB曾合作《西廂奇緣》、《衝上雲霄》、《再生緣》及《流金歲月》劇集。

她於直播時大爆杏兒曾迷戀陳冠希，事因葉璇於開直播時提到陳冠希「走晒樣」，然後稱胡杏兒也曾迷戀陳冠希，指她在TVB與杏兒拍《西廂奇緣》時，某次收工後她們一起去唱卡拉OK，杏兒不停點唱陳冠希的歌曲。

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▲ 胡杏兒跟葉璇合作多次。（取自微博）

葉璇入行以來新聞多

今年40歲的葉璇憑著參加「國際中華小姐」入行，其代表作有《再生緣》及《衝上雲霄》，這位前TVB花旦入行以來是非及緋聞多多。

2005年拍畢《本草藥王》後，她即轉向電影圈發展，之後更北上發展兼任製片人。

▲ 葉璇曾一身素顏Look現身內地機場。(網上圖片)

近年葉璇不但言行出位，早前她更被捕獲一身睡衣Look現身內地機場，素顏的她更雙目無神一頭亂髮。

此外，她開直播時也是散開頭髮化、化濃妝，打扮令不少網民側目。某次開直播不久，葉璇更突然起身拉開身後窗簾，可見她穿睡褲。但不及一秒，又慌張地把簾閂起來，猜想葉璇是發現玻璃反射出房內的情況，可見她對自己私隱頗小心。