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第五輪「場地伙伴計劃」2022年4月展開　演藝團體明年1月13日前可提交建議書

社會 13:22 2020/10/05

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（經濟日報資料圖片）

康文署今日現推出為期4年的第五輪「場地伙伴計劃」，自2022年4月至2026年3月將於香港文化中心、大會堂等12個表演場地推行，有興趣的本地演藝團體和機構，可於明年1月13日下午5時半或之前提交建議書。

署方指，「場地伙伴計劃」旨在予轄下表演場地與演藝團體及機構建立伙伴關係，提升場地及伙伴團體的藝術形象和特色、擴大觀眾層面、善用現有設施、制訂以場地為本的市場策略、推動表演藝術在社區發展，以及鼓勵社會各界參與藝術發展。

第四輪「場地伙伴計劃」將於2022年3月結束，第五輪「場地伙伴計劃」自2022年4月至2026年3月起，於12個表演場地推行，包括香港文化中心、香港大會堂、油麻地戲院、牛池灣文娛中心、西灣河文娛中心、上環文娛中心、葵青劇院、沙田大會堂、荃灣大會堂、屯門大會堂、元朗劇院及北區大會堂。

康文署將分別於10月15日上午10時半及10月20日下午3時半，於香港文化中心行政大樓四樓會議室AC2舉行簡介會。有興趣的本地演藝團體和機構，可於明年1月13日下午5時半或之前提交建議書。

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責任編輯：陳正怡

康文署 文娛藝術 表演

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