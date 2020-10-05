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青年廣場十周年推出「與作家對話」　 Ben Sir+微辣六毫子分享讀書趣事

休閒 13:25 2020/10/05

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

《青年廣場》十周年推出不少活動。

今年為青年廣場「漂書節」及青年廣場同步踏入的第十個年頭，故以「拾回·喜閱」為主題，推出「拾回·喜閱網上閱讀週」，希望透過網上閱讀交流活動推廣閱讀文化，與青年人分享閱讀帶來的喜悅。其中並邀來歐陽偉豪（Ben Sir）、「微辣」六毫子舉行座談會。

「拾回·喜閱網上閱讀週」率先以「真人圖書館」揭開序幕，於10月5日至9日期間，邀得四位90後和00後年輕作家及一位書藝創作家，為大家分享好書及寫作的心路歷程。

嘉賓講者包括曾獲多項文學獎及曾出版小說集《住在安全島上的人》的梁莉姿小姐、香港電台節目「開卷樂」主持黃怡小姐、藝術家兼繪本作者劉妍汶小姐、新晉作家勞緯洛先生以及從事書藝創作及《蛋誌》創辦人黃天盈「天藍」小姐。
 
「拾回·喜閱網上閱讀週」的重頭戲「與作家對話」亦將於10月10日至11日舉行，邀得兩位重量級嘉賓，包括香港粵語語言學家歐陽偉豪博士「Ben Sir」及微辣創作室創辦人陸志豪先生「六毫子」，二人將會以輕鬆有趣的形式進行網上直播，與大家一同發掘閱讀的樂趣。

「真人圖書館」

日期：2020年10月5日至9日 (星期一至五)

時間：下午6時正

形式︰青年廣場YouTube頻道

參與作家: 梁莉姿、黃怡、劉妍汶及勞緯洛

書藝創作家及《蛋誌》創辦人︰黃天盈「天藍」
 
「與作家對話」

日期：2020年10月10日至11日 (星期六至日)

時間：下午3時正

形式︰網上直播(Zoom)

參與作家：歐陽偉豪博士「Ben Sir」及陸志豪先生「六毫子」

登記連結︰https://bit.ly/3mJtfqu

記者：司徒家傑

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