【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費接受新治療　 感謝古天樂+馬浚偉+容祖兒伸援手

▲ 李明蔚答謝多位圈中好友的幫助。

歌手李明蔚自2012年起確診患上罕見癌鼻咽腺樣囊性癌症，抗癌8年病情一直反覆，早前李明蔚公開表示要接受新的治療法，獲不少圈中好友支持，如馬浚偉便為她網上開live籌集醫藥費，日前李明蔚於個人社交平台留言答謝多位藝人的暖心幫助，包括古天樂、張衛健等。

李明蔚昨日於個人Facebook留言，為多位圈中人的支持而發文感謝。

▲ 李明蔚之前曾公開答謝外間的祝福。（取自facebook）

【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費病情露曙光 Sarena入院接受新治療：人間有愛

她寫道：「感恩！其實只是平常心看待，但真的想不到會有這麼多朋友幫助❤️❤️🙏很感動，很想感謝藝人朋友幫助！」

李明蔚逐一答謝：

感謝馬浚偉哥哥一直出心出力支持我愛護我❤️感謝謝安琪 很細心的幫助❤️感謝古天樂哥哥和演藝人恊會的幫助❤️感謝張衛健哥哥的關心和幫助❤️ 感謝容祖兒和容祖兒慈善基金會的幫助（恭喜祖兒得了十大傑出青年獎）❤️還要感謝很多藝人朋友的打氣説話！

自李明蔚上月於facebook公開短片親述病情惡化，並指出癌細胞擴散到肺、肝、腎跟骨，她已做過化療及電療，亦試過標靶藥，可惜身體承受不到副作用，所以都停了接受任何治療。

已入院接受新治療

後來李明蔚透露嘗試新的治療方法，可惜藥費太昂貴，故她公開籌集醫療費用，而李明蔚各方好友以不同方法為她打氣，當中包括一直身體力行支持明蔚的馬浚偉開live為她籌醫藥費。

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上月底她發布入院接受治療的照片，發文寫道：「人間有愛！很感恩！今天開始冶療！感謝大家的幫助我才可以有能力繼續走下去！我明白到幸福不是必然，所以我一定會努力堅持。」不少網民也為李明蔚留言打氣。