古天樂兩個星期後「入五」　DaDa陳靜率先為古仔慶生

今個月21日是古天樂的50歲生日，雖然古仔尚有兩個星期才到正日生日，不過古天樂旗下藝人陳靜（DaDa）已率先為老闆慶祝。

陳靜在今日（10月5日）於個人社交平台上載一張與古天樂合照，相中的古仔捧着蛋糕，DaDa寫道：「Happy birthday to my boss.預祝你生日快樂，希望你會喜歡這個歪倒的蛋糕。」不少網透過陳靜IG留言，預祝古天樂生日快樂。