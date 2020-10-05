古天樂兩個星期後「入五」 DaDa陳靜率先為古仔慶生 娛樂 13:53 2020/10/05 分享： 熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮 今個月21日是古天樂的50歲生日，雖然古仔尚有兩個星期才到正日生日，不過古天樂旗下藝人陳靜（DaDa）已率先為老闆慶祝。 陳靜在今日（10月5日）於個人社交平台上載一張與古天樂合照，相中的古仔捧着蛋糕，DaDa寫道：「Happy birthday to my boss.預祝你生日快樂，希望你會喜歡這個歪倒的蛋糕。」不少網透過陳靜IG留言，預祝古天樂生日快樂。 撰文 : TOPick柴犬出動 相關文章 【男神防疫】古天樂派一萬個港產口罩予香港人 古仔自爆最愛飲3款果汁增免疫力 19:14 2020/09/03 【男神防疫】古天樂派一萬個港產口罩予香港人 古仔自爆最愛飲3款果汁增免疫力 【雪中送炭】林子博為癌妻醫藥費而奔波 汪明荃曾送月餅藏現金助解困 18:44 2020/08/23 【雪中送炭】林子博為癌妻醫藥費而奔波 汪明荃曾送月餅藏現金助解困 【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費接受新治療 感謝古天樂+馬浚偉+容祖兒伸援手 今日 13:47 【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費接受新治療 感謝古天樂+馬浚偉+容祖兒伸援手 古天樂 陳靜 電影