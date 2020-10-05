  • 30°C
香港時間 : 20201005日 (一) 14:45
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

古天樂兩個星期後「入五」　DaDa陳靜率先為古仔慶生

娛樂 13:53 2020/10/05

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

今個月21日是古天樂的50歲生日，雖然古仔尚有兩個星期才到正日生日，不過古天樂旗下藝人陳靜（DaDa）已率先為老闆慶祝。

陳靜在今日（10月5日）於個人社交平台上載一張與古天樂合照，相中的古仔捧着蛋糕，DaDa寫道：「Happy birthday to my boss.預祝你生日快樂，希望你會喜歡這個歪倒的蛋糕。」不少網透過陳靜IG留言，預祝古天樂生日快樂。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【男神防疫】古天樂派一萬個港產口罩予香港人　古仔自爆最愛飲3款果汁增免疫力
19:14 2020/09/03
【男神防疫】古天樂派一萬個港產口罩予香港人　古仔自爆最愛飲3款果汁增免疫力
【雪中送炭】林子博為癌妻醫藥費而奔波 汪明荃曾送月餅藏現金助解困
18:44 2020/08/23
【雪中送炭】林子博為癌妻醫藥費而奔波 汪明荃曾送月餅藏現金助解困
【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費接受新治療　 感謝古天樂+馬浚偉+容祖兒伸援手
今日 13:47
【抗癌鬥士】李明蔚籌足醫藥費接受新治療　 感謝古天樂+馬浚偉+容祖兒伸援手
古天樂 陳靜 電影

最高瀏覽

【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
10:38 2020/10/04
【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
19:00 2020/10/03
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】
17:37 2020/10/03
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】