涉將書擲進起火垃圾桶　經理及荷蘭籍教師認縱火囚4個月

▲ （經濟日報資料圖片）

今年2月底有人於港鐵太子站一帶紀念8.31事件，42歲採購經理及31歲荷蘭籍幼稚園教師涉在旺角街頭將書頁扔進起火的垃圾桶，兩人早前承認1項縱火罪，今（5日）於九龍城裁判法院各被判囚4個月。裁判官判刑時指，控罪性質嚴重，事發後現場殘留被燒毀的垃圾桶及碎片等，法庭為保障公眾安全，須判以阻嚇性刑罰，考慮到兩人坦白認罪，並已作出賠償，扣減刑期後判4個月監禁。

兩名被告為鄧振強（42歲，運動用品店採購經理）及De Bruin Edgar Willem Aart（31歲，幼稚園教師）。

辯方今求情指，首被告曾有不同類型案底，而次被告於香港及荷蘭均無案底，因沒有考慮清楚後果及受酒精影響而犯案，其女友證明他平日不具暴力傾向，犯案屬單一事件。代表律師續指，涉案垃圾桶火勢不大，兩名被告亦沒有加入易燃液體助燃，候判期間已還押3個半月，並已作出賠償。

裁判官判刑時指，控罪性質嚴重，事發後現場殘留被燒毀的垃圾桶及碎片等，法庭為保障公眾安全，須判以阻嚇性刑罰，考慮到兩人坦白認罪，並已作出賠償，以6個月監禁為起點，因認罪而扣減刑期，兩被告刑期分別為4個月監禁。

控罪指兩名被告於2020年2月29日在旺角山東街與洗衣街交界，非法用火損壞垃圾桶。

案情指，有示威者於2020年2月29日在旺角警署外聚集及佔據道路，有人投擲汽油彈，令現場路障及垃圾桶等起火。首被告翌日凌晨被捕，警誡下稱，他當晚到港鐵太子站外悼念8.31事件，他看見1名外籍男子在燒垃圾，便撕下書頁，亦向該男子遞上書頁，兩人將紙張投入火中燃燒。

次被告亦於用日被捕，警誡下承認有將紙張放入火堆中，並稱他不認同中國政府。網上有片段拍攝到兩人犯案過程。

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記者：林欣樂