【海外升學】考取IELTS 7分或以上秘訣　掌握寫作要求用詞精凖善用表達手法　

▲ 要移民到英國、澳洲、加拿大、紐西蘭等地,IELTS一般須達到6分,而留學則達到7分較為穩妥。(iStock圖片)

雅思(IELTS)考試分為聽、說、讀、寫四個部分,每項成績都以9分為最高,四項成績的平均數即為最終評分。雅思考試有兩類:學術類(Academic)和普通培訓類(General Training)。兩者的聽力和口語考試內容一樣,但閱讀和寫作的考試內容稍有不同。大部分人會選擇學術類考試,因其認受性較高,移民和留學均適用。要移民到英國、澳洲、加拿大、紐西蘭等地一般須達到6分,而留學則達到7分較為穩妥。本篇就學術類雅思考試的寫作部分,淺談一下如何才能取得高分。

先看考試要求,學術類寫作(Academic Writing)要寫兩篇文章,第一篇是圖表描述題,第二篇是就某一觀點或現象寫一篇議論文,兩篇文章都要求使用正式的語體風格。坊間有不少針對雅思考試的參考書和考試攻略等,但可能沒有太多人留意到,少數詞典也有這方面的有用資訊,值得好好利用。以第一篇的圖表描述題為例,有詞典設《寫作指南》部分,有專門講解「報告數據」的單元,從如何理解圖表、分析圖表所反映的問題,以至文章每一段應該寫什麼都應有盡有。

此外還有「用語庫」,提議適合的表達手法,例如可以用The graph/chart shows/represents/indicates…等。另一篇的議論文也可從詞典中吸收不少有用的資訊,例如考生可從《寫作指南》中的「議論文」單元,瞭解議論文的兩種常見結構,有哪些適合用的形容詞、動詞、銜接詞和短語等,如表達立場時不要總是用 I think、In my opinion 等,而應該嘗試其他更客觀和得體的表達,例如 Some may argue that...、An important point to consider is...。

善用坊間的不同工具有助掌握雅思學術類寫作的竅門,因為它們關於英文寫作的資訊更豐富全面,互動性更强。利用詞典學好英文寫作,考雅思時只要跟足這些方法,同時做到語法和拼寫正確,一般可獲6.5分以上。當然,要想得到更高分,用詞精凖、表達豐富、論述有力等是要多下功夫的地方,以後有機會再談。

更多實用資訊:

IELTS

《牛津高階英漢雙解詞典》第9版

