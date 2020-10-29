  • 25°C
香港時間 : 20201029日 (週四) 19:39
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【海外升學】考取IELTS 7分或以上秘訣　掌握寫作要求用詞精凖善用表達手法　

教育 17:31 2020/10/29

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 自助餐優惠 木棘証人 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

要移民到英國、澳洲、加拿大、紐西蘭等地，IELTS一般須達到6分，而留學則達到7分較為穩妥。（iStock圖片）

雅思（IELTS）考試分為聽、說、讀、寫四個部分，每項成績都以9分為最高，四項成績的平均數即為最終評分。雅思考試有兩類：學術類（Academic）和普通培訓類（General Training）。兩者的聽力和口語考試內容一樣，但閱讀和寫作的考試內容稍有不同。大部分人會選擇學術類考試，因其認受性較高，移民和留學均適用。要移民到英國、澳洲、加拿大、紐西蘭等地一般須達到6分，而留學則達到7分較為穩妥。本篇就學術類雅思考試的寫作部分，淺談一下如何才能取得高分。

先看考試要求，學術類寫作（Academic Writing）要寫兩篇文章，第一篇是圖表描述題，第二篇是就某一觀點或現象寫一篇議論文，兩篇文章都要求使用正式的語體風格。坊間有不少針對雅思考試的參考書和考試攻略等，但可能沒有太多人留意到，少數詞典也有這方面的有用資訊，值得好好利用。以第一篇的圖表描述題為例，有詞典設《寫作指南》部分，有專門講解「報告數據」的單元，從如何理解圖表、分析圖表所反映的問題，以至文章每一段應該寫什麼都應有盡有。

此外還有「用語庫」，提議適合的表達手法，例如可以用The graph/chart shows/represents/indicates…等。另一篇的議論文也可從詞典中吸收不少有用的資訊，例如考生可從《寫作指南》中的「議論文」單元，瞭解議論文的兩種常見結構，有哪些適合用的形容詞、動詞、銜接詞和短語等，如表達立場時不要總是用 I think、In my opinion 等，而應該嘗試其他更客觀和得體的表達，例如 Some may argue that...、An important point to consider is...。

善用坊間的不同工具有助掌握雅思學術類寫作的竅門，因為它們關於英文寫作的資訊更豐富全面，互動性更强。利用詞典學好英文寫作，考雅思時只要跟足這些方法，同時做到語法和拼寫正確，一般可獲6.5分以上。當然，要想得到更高分，用詞精凖、表達豐富、論述有力等是要多下功夫的地方，以後有機會再談。

更多實用資訊：
IELTS
《牛津高階英漢雙解詞典》第9版

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

撰文 : 牛津大學出版社（中國）詞典部

相關文章

【海外升學】提升英語詞彙量實現升學移民夢　考取IELTS 7分或以上秘訣
18:12 2020/09/03
【海外升學】提升英語詞彙量實現升學移民夢　考取IELTS 7分或以上秘訣
【學好英文】閱讀有技巧打好英文根基　IELTS滿分狀元分享學好英文3大重點
10:30 2020/07/17
【學好英文】閱讀有技巧打好英文根基　IELTS滿分狀元分享學好英文3大重點
【海外升學】入讀英國倫敦3大著名大學　IB專家解構考IELTS及TOEFL成績要求
18:45 2019/10/23
【海外升學】入讀英國倫敦3大著名大學　IB專家解構考IELTS及TOEFL成績要求
育兒心得 中小學教育 家庭教育 海外升學 IELTS

最高瀏覽

【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
今日 06:00
【全日面授】消息：教育局最快下周晤學界商討恢復全日課堂安排
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
14:25 2020/10/28
【前度結婚了】馮盈盈首度回應前度婚訊　FYY有感結婚是小事：結咗都可以離【有片】
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略
今日 11:57
【百佳大抽獎】百佳大抽獎結果即日起公布 查詢得獎結果及領獎方法攻略