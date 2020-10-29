【海外升學】考取IELTS 7分或以上秘訣　掌握寫作要求用詞精凖善用表達手法　

▲ 要移民到英國、澳洲、加拿大、紐西蘭等地，IELTS一般須達到6分，而留學則達到7分較為穩妥。（iStock圖片）

雅思（IELTS）考試分為聽、說、讀、寫四個部分，每項成績都以9分為最高，四項成績的平均數即為最終評分。雅思考試有兩類：學術類（Academic）和普通培訓類（General Training）。兩者的聽力和口語考試內容一樣，但閱讀和寫作的考試內容稍有不同。大部分人會選擇學術類考試，因其認受性較高，移民和留學均適用。要移民到英國、澳洲、加拿大、紐西蘭等地一般須達到6分，而留學則達到7分較為穩妥。本篇就學術類雅思考試的寫作部分，淺談一下如何才能取得高分。

先看考試要求，學術類寫作（Academic Writing）要寫兩篇文章，第一篇是圖表描述題，第二篇是就某一觀點或現象寫一篇議論文，兩篇文章都要求使用正式的語體風格。坊間有不少針對雅思考試的參考書和考試攻略等，但可能沒有太多人留意到，少數詞典也有這方面的有用資訊，值得好好利用。以第一篇的圖表描述題為例，有詞典設《寫作指南》部分，有專門講解「報告數據」的單元，從如何理解圖表、分析圖表所反映的問題，以至文章每一段應該寫什麼都應有盡有。

此外還有「用語庫」，提議適合的表達手法，例如可以用The graph/chart shows/represents/indicates…等。另一篇的議論文也可從詞典中吸收不少有用的資訊，例如考生可從《寫作指南》中的「議論文」單元，瞭解議論文的兩種常見結構，有哪些適合用的形容詞、動詞、銜接詞和短語等，如表達立場時不要總是用 I think、In my opinion 等，而應該嘗試其他更客觀和得體的表達，例如 Some may argue that...、An important point to consider is...。

善用坊間的不同工具有助掌握雅思學術類寫作的竅門，因為它們關於英文寫作的資訊更豐富全面，互動性更强。利用詞典學好英文寫作，考雅思時只要跟足這些方法，同時做到語法和拼寫正確，一般可獲6.5分以上。當然，要想得到更高分，用詞精凖、表達豐富、論述有力等是要多下功夫的地方，以後有機會再談。

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