【救救動物】台灣大型煉獄屠狗場曝光　骸骨屍首遍地現場爐具疑作烹煮狗肉

▲ 台灣苗栗縣公館鄉一個非法屠狗場日前曝光，現場遍布大量疑遭虐殺致死的狗屍及骸骨。

台灣有動物義工昨日（4日）在苗栗縣公館鄉發現一個非法屠狗場，現場遍布大量疑遭虐殺致死的狗屍及骸骨，更有疑似烹煮狗肉的鍋具，該動物義工形容：「根本就是人間地獄，慘不忍睹」，當地警方已表示絕對追查到底。

現場僅得兩狗隻倖存

據動物義工鄭又瑋昨日在facebook指，他昨日在苗栗縣公館鄉一處私人土地發現大量疑似狗隻的遺骸，現場到處都是被撕下來的狗毛、數隻狗隻骸骨，還有2隻被捆綁慘死的大狗遺體，「到處都是屍臭味」，並發現疑似為烹煮狗肉的湯鍋及噴火槍。他質疑事件與地主有關，要求地主出面說明。

警方接報到場調查，現場除了發現動物屍體、皮毛外，還有死去的犬隻，另外也找到兩隻倖存狗隻，其中一隻黑狗被苗栗所帶回列案入證，另一隻頭部生有腫瘤的狗隻則被送往獸醫院治療。當中，那隻有腫瘤的狗隻獲救時全身瘦到見骨，表情滿是驚慌害怕，疑似曾遭到嚴重的虐待。

現場遍布大量疑遭虐殺致死的狗屍及骸骨：

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警方到場時曾有人開車駛離現場

此外，警方又提到他們到場時曾有人開車駛離現場，將會調取車牌號碼調查車主，同時會約談地主協助調查。當中，苗栗縣警局苗栗分局長賴銘助表示會嚴辦案件，絕對追查到底。

據台灣《動保法》規定，故意使動物遭受傷害、肢體殘缺、重要器官功能喪失或死亡，或宰殺犬、貓等經中央主管機關公告禁止宰殺之動物，可處2年以下有期徒刑或拘役，罰款20萬元（新台幣．下同）至200萬元；販賣、購買、食用或持有犬、貓的屠體、內臟或含有其成分的食品，可處5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得公布其姓名、照片及違法事實。

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責任編輯:羅嘉欣