【輝哥為食遊III】輝哥品嘗臭豆腐配蟶子驚歎味蕾　歎薑蔥炒蠔爽讚creamy如飲海底牛奶【內附地址】

▲ 輝哥今勻介紹兩間食店，一為新派粵菜，一為創意潮菜，兩間都極具特色。

暫停了大約2個半月的《輝哥為食遊III》，上周六(10月3日)重新登場，最新的第10集，主持人吳錫輝帶拍擋李璧琦吃兩間中菜，包括一間新派粵菜，以及創意潮菜，兩間都極具特色。

天才型男廚師坐鎮：李好味

輝哥一直很喜歡食創意菜，首站便到以新派中菜作主打的李好味餐廳。店子裝修很懷舊，不論壁畫、木製家具等，是滿有六、七十年代的港式懷舊氣氛。

▲ 李好味環境十分懷舊，充滿六、七十年代的老香港風味。(TVB圖片)

不過輝哥欣賞這間餐廳，全因有型男行政總廚Max坐鎮，Max除了廚技了得，更很喜歡玩食字，餐廳部分菜式名字用上生鬼的四字成語，十分有趣。

如其中一道輝哥讚不絕口的「金蝦脫殼」，Max的設計靈感來自鹹蛋蝦，卻用上全新的演奏方法，蝦身鋪滿小麥粉及麵粉，下油一起炸，可做出脆身的效果。上菜時香氣撲鼻，有很濃的黑松露氣息，原來蝦身滿有以松露油提煉而成的粉粒，跟鹹蛋味十分匹配。

▲ 金蝦脫殼：最得輝哥歡心，吃到停不了口。(TVB圖片)

輝哥還大讚兩款創意海鮮菜，包括「蟶旨駕到」，蟶子用泰國辣椒醬炒香，辣中帶酸，輝哥說蟶子仍能保持鮮味。但最令輝哥意料不及是Max加入了臭豆腐粒，輝哥說他竟想到把臭豆腐加入海鮮內，而且更相當美味，絕對是位天才。

▲ 蟶旨駕到：除了用泰國辣椒炒蟶子外，還加入臭豆腐，極具創意。(TVB圖片)

另一道海鮮菜「八鮮過海」，便集齊8種海鮮，包括蝦、龍蝦、蜆、鱈魚、魷魚、蟹肉、八爪魚、帶子。Max話由於八爪魚質地比較韌，故要先慢煮12小時。而飯是跟蟹肉及海鮮湯一齊煲，所以充滿海鮮味。面層更鋪上自家製的香草xo醬，便成為一煲集鮮味及辣味於一身的海鮮煲仔菜。

▲ 八鮮過海：共有8款海鮮，鮮味十足。(TVB圖片)

別以為Max只有拿手做海鮮菜，甜品也是他的強項，如他創作的「破漿重圓」，其實是薑湯糖水，卻以分子料理的方法處理，令薑糖水包著湯圓，賣相有點像啫喱，輝哥說薑味道很恰當，又吃到鹹蛋黃及糖冬瓜的味道，很吸引。

▲ 破漿重圓：用份子料理方法製作的甜品，賣相精緻。(TVB圖片)

李好味

地址：中環擺花街8號地下及1樓

電話：28967688

潮菜新煮意：鼎凰潮州酒家

香港有不少潮州菜館，輝哥推薦這間鼎凰潮州酒家，便因廚師會順應潮流，把不少傳統潮州菜作改良，餐廳營運總監Michael說：「有些傳統潮州菜跟現今時代不太合適，如不健康或材料太貴，現代的潮菜應配合潮流，做到大眾都接受得到。」

▲ 輝哥、璧琦及餐廳營運總監Michael，一同大談現代的潮州菜。(TVB圖片)

於是在鼎凰潮州酒家內，便見不少創意的潮菜，其中潮菜代表的富貴石榴球，便棄用傳統的雞蛋皮及雞肉，改用帶子及蛋白皮，蛋白皮很難做好，因很易煎爛，但就較健康，輝哥說這道菜是老少咸宜。

▲ 富貴石榴球：輝哥說新道菜式，小朋友及老人家都很適合食。(TVB圖片)

至於被輝哥大讚的普寧豆醬焗蝦蟹，他便最愛吃蝦頭，因蝦膏最多及最甘香。璧琦則愛吃蟹膏，更話除了吃到鹹味的豆醬，蟹膏還帶獨特的甜味。輝哥話原來大廚在焗蟹時，會在蟹下面放五花腩墊底，這樣會令蟹膏更鮮甜。

▲ 普寧豆醬焗蝦蟹：蝦及蟹同樣用普寧豆醬焗，鮮味十足。(TVB圖片)

另一道的芋蓉香酥鴨，傳統是以全隻鴨做，分量很大，但這裡則把鴨肉拆絲後再鋪上芋蓉炸，分量較少，食客可一件一件叫來食。另外最特別是在鴨肉及芋頭中間，加有一層腐皮，因可增加口感。

▲ 芋蓉香酥鴨：鬆化又香口，更吃到絲絲鴨肉。(TVB圖片)

還有這道薑蔥炒蠔爽，用上較細隻的蠔去做，食落有creamy感覺，輝哥稱以前潮州人很貧窮，買不起牛奶，當時的潮州人就會叫蠔爽作海底牛奶，因食落很香滑，就像飲牛奶一樣，十分有趣。

▲ 薑蔥炒蠔爽：細細的蠔仔鮮甜，口感很creamy。(TVB圖片)

鼎凰潮州酒家

地址：灣仔盧押道21-25號The Phoenix 4樓

電話：29679322

記者：招美寶