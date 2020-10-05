【新冠肺炎】本港新增11宗確診個案　1宗屬本地感染源頭不明個案

▲ 本港今日再有感染源頭不明個案。

本港新冠肺炎疫情未止，本港今日新增11宗確診個案，7宗屬輸入個案，餘下4宗為本地感染，包括1宗感染源頭不明個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

本港今日新增7宗輸入個案，當中1人由印度返港，其餘6人則於上周六(3日)搭乘RA4099由尼泊爾返港，由於同機已有逾5人確診，中心引用第599H章，禁止尼泊爾航空抵港2星期至10月17日。

另外，今日新增4宗為本地感染個案，當中有1宗屬源頭不明，包括一名46歲女文員（個案編號：5,122），潛伏期曾去尖沙咀港威酒店食自助午餐。詳情即看【下一頁】

張竹君提到今日第5123宗確診的38歲女子，3月中由泰國抵港後與其他國朋友共住尖沙咀豪麗大廈，同住一名35歲人士亦初步確診，屬昨日確診第5111宗27歲家庭主婦逛街的友人，患婦涉嫌違規提供錯誤資訊，中心不排除會提控。詳情即看【下一頁】

至於尖沙咀酒吧「China Secret」早有2人到訪後確診，張竹君指當晚有20名客人，現時仍有1、2名客人仍於追蹤其餘人士已安排送檢疫中心。詳情即看【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌說，由9月27日起至少出現6宗源頭不明個案，當中涉及曾往酒吧人士，他憂慮隨著陸續放寬社交距離措施，會演變為第四波疫情，因此要小心處理，詳情即看【下一頁】

本港昨日（4日）新增5宗新冠肺炎確診個案，其中1宗屬本地感染源頭不明個案，涉及一名27歲家庭主婦，與家人居長宏邨。她曾與一名新來港的泰國朋友見面，而該名朋友屬已確診個案。詳情即看【下一頁】

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記者：陳正怡