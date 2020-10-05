涉旺角藏摺刀被控　27歲男指工具用作舞台設計用

▲ （經濟日報資料圖片）

去年11月1日凌晨，旺角有數名黑衣人疑在旺角警署外一帶出現，其中一人疑揮動美國國旗，另有1名27歲報稱無業的男子被搜出士巴拿、摺刀及鉗子等，被控1項管有攻擊性武器罪，案件今（5日）在九龍城裁判法院開審。截停被告的警員作供指，他曾問被告物品有何用途，被告回答指他做舞台設計，工作時會使用，但被告當時拒絕出示工作證明。

報稱無業的被告張子軒（27 歲），被控1項管有攻擊性武器罪，指他於 2019 年 11 月 1 日，在旺角運動場道 12 至 14 號金明閣地下外管有1把士巴拿、1把摺刀、2把鉗子，意圖將其作非法用途使用。

駐守深水埗警區的警員余展宏作供指，案發當日身穿防暴裝執勤，接報到旺角警署一帶處理騷亂事件，他乘搭的警車駛近通菜街及水渠道交界時，他看見有5名黑衣人在馬路上，其中2人無蒙面，當中1人揮動著1支美國國旗。

余指，警員下車之際，5人向太子方向跑走，期間3人逃去，沒有蒙面的被告手持1把雨傘，並在旺角運動場道附近失足倒地，警員搜身時搜出1隻疑使用過的勞工手套，另外在背包內搜出涉案物品，包括12對勞工手套、消毒濕紙巾等物品。

余續指，他當時詢問被告，將涉案物品放進背包有何用途，被告回答指他做舞台設計，工作時會用涉案物品；但當他問叫被告出示卡片等工作證明，被告卻拒絕提供。辯方向余指出，被告曾欲取出工作證明，惟遭警員命令他「唔好郁」，余表示不同意。

偵緝警員陳嘉煒供稱，他在警署內負責替被告拍照及套取指模，過程約2小時。辯方指出，陳替被告拍照及套取指模理應很快完成，並問及兩人於2小時內有否任何交流。陳指兩人沒有對話，亦無交流。辯方質問，兩人是否全程四目交投、一言不發，陳確認。

辯方另指出，陳當時曾問及被告工作，被告指他做舞台設計師，陳當時追問被告，會否將事件寫成劇本等，陳否認說法。辯方指，陳知道被告做舞台設計師，但沒有記錄在口供內，陳對此亦表示不認同。裁判官張天雁裁定案件表證成立，辯方指被告不自辯，亦不會傳召辯方證人。

辯方結案陳詞時指，被告被截查當刻，對擁有涉案工具有合理解釋，該些物品亦是舞台設計常用工具，被告欲取出工作證明時遭警員喝止。辯方續指，警員供稱與被告在警署內靜默近2小時，說法令人難以置信，其證供絕對不可信，控方亦無法證明被告使用涉案物品的意圖。裁判官將案件押後至本周五（9日）裁決。

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記者：林欣樂