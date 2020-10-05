【新冠肺炎】青衣保良局曹金霖夫人幼稚園有家長染疫　學校停課2天消毒

本港新冠肺炎疫情反覆，昨新增5宗確診個案，青衣長安邨的保良局曹金霖夫人幼稚園今日（5日）通知家長，該校1名幼兒班學生的家長，為昨日公布確診的青衣長宏邨27歲泰籍家庭主婦，學校今起暫停面授課堂及校內活動兩天，並會安排進行全面消毒。

校方回覆TOPick查詢表示，該校一名幼兒班學生的家長於昨日確診新冠肺炎，該名家長曾於9月24日適應活動及9月29日恢復面授課堂首日，陪同其子女到校，該位家長現已於醫院接受隔離治療，其家人正接受隔離及正等待進行檢測。

校方強調，恢復面授課期間一直嚴格執行教育局的相關指引，並已就事件作出即時應變及通知學校家長，於今明（5及6日）暫停面授課堂及校內活動，並安排專業服務公司於今日即日到校舍全面消毒。校方會繼續密切留意情況，並按衞生防護中心及教育局指示作出其他跟進安排。

【新冠肺炎】當局無要求保良局曹金霖夫人幼稚園停課 張竹君：染疫家長未有進入學校

【新冠肺炎】本港再有1宗源頭不明個案 涉及一名主婦曾與確診泰籍友人行街

▲ 青衣長安邨的保良局曹金霖夫人幼稚園職員證實有學生家長確診，學校今（5日）起停課2天及進行全面消毒消潔。（曾秋文攝）

衞生防護中心昨公布2宗本地個案，其中青衣長宏邨宏勇樓的一名27歲泰籍家庭主婦（第5,111宗）感染源頭不明，據中心指該名患者平日會到青衣長發街市及青衣城。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨指，該名患者曾於潛伏期內曾兩度（9月20日及26日）與一名泰國女同鄉到尖沙咀海港城一帶逛街，據患者稱，其同鄉返回泰國後、於9月30日左右確診，相信該名同鄉有機會是感染源頭。惟張竹君今在記者會上指，患者提供的資料有誤，更正指其同鄉實為本港今日新增初步確診的35歲患者，亦是今日新增確診的38歲女子（第5,123宗）同住的多名泰國朋友之一。

據教育局上月就恢復面授課堂發出的「學校健康指引」，若衞生防護中心確定教職員或學生為確診個案的密切接觸者，有病徵者須接受檢測、隔離及治療；無病徵者須接受檢測及隔離，亦不可回校上課；教育局建議有關學校在徵得法團校董會或校董會同意後，可暫停面授課堂及校內活動一至兩天，並安排學生轉為網上學習，並消毒清潔校園。

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記者：馮琪雅