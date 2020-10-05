【新冠肺炎】「China Secret」至今2人確診　張竹君：已知當晚有20名客人仍有1、2名客人追蹤當中

▲ 尖沙咀樓上酒吧「China Secret」早前已有2人確診。（經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，尖沙咀酒吧「China Secret」早有2人到訪後確診，包括一名22歲IVE男學生及一名26歲滯港泰國女子。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，據警方資料顯示，有理由相信第5098宗確診的泰國女子與確診IVE男生同一晚曾訪酒吧，惟她仍未記得好清晰。

她補充，手上資料顯示當晚有20名客人，昨日報稱有7枱客人，惟及後發現當中有一枱重覆預約，確實當晚為6枱客人，現時仍有1、2名客人仍於追蹤當中，其餘人士已安排送檢疫中心。

至於涉及酒吧「China Secret」的牌照事宜，張竹君表示並不知情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日稱，了解當晚有6至7枱顧客，估計當晚現場不超過100人，而IVE男學生曾透露留意當晚鄰近的餐桌有一些泰籍人士，不排除兩人曾坐鄰近的餐桌；至昨日已有4名職員及7名顧客接受檢疫。

早前一名22歲香港專業教育學院男學生(第5107宗)，9月23日晚曾與幾位友人到訪尖沙咀利就商業大厦3樓的「China Secret」酒吧，9月29日最後一日上學當日感不適，居大圍翠嶺山莊二座；其一名82歲同住男家人亦於昨日確診(第5112宗)，10月2日到檢疫中心接受隔離，於檢疫中心確診。

另外，日前一名26歲泰藉女患者3月起滯港，先後入住尖沙咀利園賓館、觀塘帝盛酒店及觀塘悅品海景酒店，9月29日求醫後確診，惟9月23日至27日行蹤仍有待追查。中心初步資料顯示，該名女子亦曾於上月23日到訪「China Secret」，未知是否於該酒吧工作。

早前確診的22歲IVE男學生和滯港泰國女子，曾於上月23日曾到訪尖沙咀酒吧「China Secret」。點擊圖片即睇酒吧情況：

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記者：陳正怡