【沒公德心】大媽手抱男童商場垃圾桶上小解　街坊斥： 明明有廁所也不願意行多兩步

▲ 大媽手抱男童商場垃圾桶上小解。

做人要有公德心！有葵涌街坊分享，稱近日見到一名操普通話的大媽在商場內抱起男童，當眾在垃圾桶內小解。大批網民直斥沒素質。

有葵涌街坊昨日（4日）在facebook專頁「葵衷區報 Kwai Chung Media」報料指，一名操純正普通話的大媽當日下午約3時在葵涌廣場2樓，竟無視商場內的廁所，公然在鄰近商場食肆的一個垃圾桶，舉起一名男童讓他可以當眾小解，行為極之無品。

從事發的照片及片段可見，身穿橙色上衣的男童當時被一名背上背包的大媽舉起，他的雙腳則站在垃圾桶邊上「借力」，並向垃圾桶內小解，現場另有一名男童在旁等候，其間附近本身亦有其他市民正拉下口罩在進食。當大媽發現有人拍攝她的惡行後，即倉皇帶着男童急急腳離開現場。

「葵衷區報 Kwai Chung Media」批評，葵涌廣場明明有廁所，但大媽也不願意行多兩步，「選擇讓孩子就地解決，這就不是孩子能不能忍，而是家長質素問題了」。有網民亦批評「商場上下都有廁所，佢都可以選擇舉高個仔屙，佢係屋企係咪都咁」、「起碼屙落個垃圾桶，好過周地屙，已經有進步」。

文章及相片獲facebook專頁「葵衷區報 Kwai Chung Media」授權刊登。

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責任編輯：羅嘉欣