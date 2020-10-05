【止旅行癮】日本駐港領事館辦「日本秋祭」活動　大使盼加強日港關係

▲ 第五屆「日本秋祭 in 香港－魅力再發現」於日前 正式揭幕，為期約2個月。（圖片由日本國駐香港總領事館提供）

日本駐港總領事館舉行為期兩個月的第五屆「日本秋祭in香港－魅力再發現」活動，提供逾40項活動，涵蓋表演藝術、藝術與工藝、飲食、體育、銷售推廣等不同範疇，讓市民即使身在香港，也可以感受日本的魅力和體驗日本文化。

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日本國駐香港總領事館大使兼總領事和田充廣表示，去年到訪日本的香港旅客連續3年超過220萬人次，當中有3成以上更曾先後10次到訪日本，香港亦連續15年成為日本農產品最大的進口地。他形容，日本與香港是十分重要的合作伙伴，關係亦愈來愈密切，希望盡己所能，為香港市民帶來一些正面的氛圍，加強日港之間的緊密關係。

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第五屆「日本秋祭in香港－魅力再發現」焦點活動包括：

豪瑟沃斯香港呈獻大阪藝術家松谷武判首次個展，香港和僑會將送上線上和線下的和樂演奏與日本舞踊演出，並鼓勵參加者換上和服或浴衣出席參與，有濃厚日本風情

具400年歷史的德島傳統阿波舞，將以線上直播方式讓觀眾體驗阿波舞的熱熾氣氛

12月6日的《日本文化祭暨武道巡禮2020》活動上，有日本武者獻技，包括居合道「千月堂」、合氣道「佑武會」、弓道「香港弓道協會」、空手道「正道塾」等

日本國駐香港總領事館請來小提琴家田中知子與香港結他手Jacky Lau為今年「日本秋祭in香港」作特別演奏，重新編曲日本電影《日間演奏會散場時》歌曲《幸福的硬幣》，將在秋祭期間舉行迷你音樂會

《日本文化視覺感受全體驗》，內容包括日本獨有的舞台表演藝術「殺陣道」、傳統樂器「尺八」、日本茶的沖泡藝術，以及賣相精緻的和菓子等等。

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記者：陳曉瑩