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【KO胃脹】中秋過後肚脹消化不良　營養師分享3類食物助消滯穩定血糖

保健美顏 16:46 2020/10/05

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佳節過後，營養師分享3類食物有助消滯及穩定血糖。

中秋連周末數天假期，吃過月餅、水果等應節食品之外，又飽餐數頓，很易在佳節過後出現消化不良、胃氣脹的情形。香港營養師學會（HKNS）認可營養師李杏榆（Annie）最近在Facebook分享了3大類食物，有助促進消化，減少飽滯感。

1.    含澱粉酵素的食物—未全熟芒果和香蕉

這兩種生果含有澱粉酵素，有助將澱粉質轉化為糖分。Annie分享，這兩種生果的共通點就是越熟越甜。因此最重要選擇一些未全熟的芒果及香蕉，可有助消化澱粉質，減少飽滯感。

2.    含水溶性豐富的食物—燕麥、亞麻籽粉、雪耳、木耳、紅腰豆、杏仁

進食糖份高的食物，血糖會上升得快，除非即時做運動，否則血糖過高除了會增加糖尿病風險之外，亦會引致肥胖，特別是中央肥胖的問題。

Annie表示，水溶性纖維有助穩定血糖，延長飽肚感，如果可以及時增加活動量，就可以消耗糖份，不會在節後增重數磅。

3.    含益生菌的食物—希臘乳酪、泡菜、納豆等

益生菌有助促進消化和吸收營養。不過Annie提醒，選擇乳酪時，記得選有活性益生菌及低糖乳酪。

文章獲授權轉載。

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責任編輯：陳昊淋

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