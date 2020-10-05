【超級巨聲】靚聲新人艾妮入樂壇追夢　棄護士高薪不怕由低捱起

▲ 英皇新人艾妮接受《Star Talk》訪問。

英皇新人艾妮（Elly）早前亮相TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒（Edmond）專訪，Elly大談放棄護士工作，加入樂壇推出HIFI碟感受。

Elly在訪問中說：「自己喜歡唱歌所以先參加《超級巨聲3》，但比賽之後，家人不我收入不穩定，所以畢業後先做了護士，這六年注冊護士生涯中，我一直都有Part Time唱歌，做酒店駐場歌手。」

她指經常早上做護士，六點收工去唱歌：「雖然會好攰好辛苦，但我不想放棄唱歌此興趣，家人知我不是玩玩吓，既然再有機會唱歌，都好支持我。」

▲ 艾妮入行前曾當護士。

問到今年再戰樂壇，有否擔心遲起步？她說：「的確遲起步，但我會把握時間，不會浪費每一分每一秒，我會學彈琴同唱歌，增值自己，雖然遲了少少，但我會追上去，而且做護士時已經練得一身鋼鐵體質，所以好捱得。」

談到保持靚聲錄HIFI唱片時，艾妮說：「本身氣管不好，好敏感，所以錄音前我會煲很多東西，帶一個好大的袋去錄音室，會煲石合水，加胖大海煲，可以再加少少花旗參和蜂蜜，食多些蘋果和雪梨保持聲音潤滑，我對醫學知識特別有興趣，所以對中醫有點研究。」

