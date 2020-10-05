涉經營賣淫網站9年收入逾3000萬　女僱主與菲傭認罪候判

▲ 次被告Palpal Latoc Jo An Evera（左）准保釋候判。（王仁昌攝）

68歲女僱主與42歲菲傭涉於2009年起經營賣淫網站，女僱主以公司名義開設網站，及指示菲傭擔任接線生，透過電話或電郵等方式聯絡嫖客，再派妓女到酒店為嫖客提供服務，9年來涉及金額逾3,000萬。涉案女僱主及菲傭今（5日）於區域法院承認串謀依賴他人賣淫的收入為生及洗黑錢等罪。涉案女僱主還柙至10月12日判刑，涉案菲傭則獲准保釋。

被告黃佩𤧟（68歲）及Palpal Latoc Jo An evera（42歲），今承認1項串謀依賴他人賣淫的收入為生及1項串謀處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產罪。兩人另各承認2項處理已知道或相信為可公訴罪行得益的財產罪。

案情指，首被告為次被告僱主，兩人與另一名女傭同住於中環半山區，而首被告為欣貴投資有限公司的唯一持股人，首被告透過欣貴在網上註冊了1個網站，提供派遣妓女到酒店的服務。

警方發現了包括上述網站在內共6個賣淫網頁後，於2018年4月分別派出4名便裝警員透過涉案網站上的電話號碼及電郵地址，放蛇聯絡到次被告及另一名女傭，並召妓到酒店內提供服務，而每次服務須支付現金6,000元或以信用卡支付7,500元。

2018年5月15日，警方到首被告住所內搜查，拘捕兩名被告及另一女傭，並檢走多項證物，當中包括17本帳簿，記載了由2009年1月至2018年5月的所有交易詳情，包括客戶姓名、妓女姓名、時期及地點等。

次被告於錄影會面中作出招認，她指自2009年1月受僱成為首被告的家傭，其後首被告指示她接聽嫖客電話及電郵，而首被告會提供電話及電腦，首被告另僱用他人設計網站，而首被告會與妓女或中介平分報酬，並且將每月收入的0.5%支付給次被告作報酬。

警方調查首被告的銀行帳戶文件，發現首被告透過公司在富邦銀行及滙豐銀行帳戶，於2010年至2018年間共處理逾800萬及1,000萬元的性交易報酬，首被告另以個人銀行戶口處理逾1,300萬元報酬。

辯方求情時，指首被告早年生活困難，一度以賣淫為生，其後被丈夫得知，婚姻生活出現不愉快，首被告晚年才改為經營涉案網站，而事件不涉及任何強迫成份，強調沒有出現受害者，而即使沒有涉事網站，性交易亦會出現。

次被告代表律師求情時指，次被告在事件中屬於受害者，次被告來港原意任職家傭，擔心失去工作才協助首被告，強調次被告在事件中只是受人指示，而次被告早前已被還柙8個月。

法官將案件押後至10月12日判刑，首被告須還柙，而次被告則保釋候判；同案涉事的另一名女傭則早前已認罪及被判監10個月。

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記者：王仁昌