  • 28°C
香港時間 : 20201005日 (一) 18:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【暖男爸爸】不忍前世情人紅雨下雙腳濕透　暖男爸爸不顧自己濕身騎膊馬送女兒返學

親子 17:12 2020/10/05

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

一名暖男爸爸為免女兒在紅雨天下弄濕雙腿，竟願意「騎膊馬」送女兒回校，畫面非常溫馨有愛。

中秋國慶長假期後首個上課日，全港下起大雨，多區出現水浸，天文台更接連發出黃色及紅色暴雨警告訊號，趕回學校的莘莘學子尤其顯得狼狽非常。有網民在社交網站指，一名暖男爸爸為免女兒踩進「水氹」，弄濕雙腿，竟「騎膊馬」送女兒回校，不計較自己全身濕透，畫面非常溫馨有愛。

暖心爸爸「騎膊馬」送女兒回校

有網民在Facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」上載了一張相片。從照片可見，在下起滂沱大雨的早上，一名父親為免女兒弄濕雙腳，竟願意「騎膊馬」送她回校，不介意自己被風吹雨打、汗流浹背，畫面非常溫馨。

有網民拍攝到父女的溫馨照。（相片來源︰巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club）

巴士上無人讓座予父女

雖然從照片可見，為了讓女兒安全、舒適地回校，爸爸即使全身濕透，上衣混雜汗水和雨水都在所不惜，登上巴士後仍堅持不讓前世情人「落地」。然而，發布此照片的網民卻說，巴士上沒有乘客願意讓座給他們。另有網民對此不以為然，留言指「正常父母寧願自己濕晒」，都不會讓子女被雨水淋濕。

網民：爸爸好偉大

不過，亦有不少網民目睹如此溫馨、感人的一幕後留言大讚爸爸：

爸爸好有心、好偉大，為爸爸們加油！

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【暖心校工】紅雨下上課校門前現「大水氹」　暖心校工澗水逐個學生孭落車
今日 13:30
【暖心校工】紅雨下上課校門前現「大水氹」　暖心校工澗水逐個學生孭落車
【好人好事】孕媽搭巴士電話跌座位罅隙　好心港男不怕髒「撩凳底」遞消毒紙巾
今日 12:15
【好人好事】孕媽搭巴士電話跌座位罅隙　好心港男不怕髒「撩凳底」遞消毒紙巾
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
19:00 2020/10/03
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
家庭關係 幼兒教育 中小學教育 幼稚園 小學 暴雨 正能量 Facebook群組 巴士 學校

最高瀏覽

【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
10:38 2020/10/04
【神婆預言】盲眼神婆死前預言特朗普會染怪病 重創腦部導致失聰
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
19:00 2020/10/03
【偉大母愛】26歲癌末孕婦懷胎5月棄治療保胎兒　產後不久病逝聽不到孩子叫媽媽
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】
17:37 2020/10/03
【糖尿病】14歲少女患糖尿病揭致病餐單　媽媽超崩潰：是不是自己害了她【附糖尿病病徵】