【暖男爸爸】不忍前世情人紅雨下雙腳濕透　暖男爸爸不顧自己濕身騎膊馬送女兒返學

▲ 一名暖男爸爸為免女兒在紅雨天下弄濕雙腿，竟願意「騎膊馬」送女兒回校，畫面非常溫馨有愛。

中秋國慶長假期後首個上課日，全港下起大雨，多區出現水浸，天文台更接連發出黃色及紅色暴雨警告訊號，趕回學校的莘莘學子尤其顯得狼狽非常。有網民在社交網站指，一名暖男爸爸為免女兒踩進「水氹」，弄濕雙腿，竟「騎膊馬」送女兒回校，不計較自己全身濕透，畫面非常溫馨有愛。

暖心爸爸「騎膊馬」送女兒回校

有網民在Facebook群組「巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club」上載了一張相片。從照片可見，在下起滂沱大雨的早上，一名父親為免女兒弄濕雙腳，竟願意「騎膊馬」送她回校，不介意自己被風吹雨打、汗流浹背，畫面非常溫馨。

▲ 有網民拍攝到父女的溫馨照。（相片來源︰巴打絲打「13親子育兒」Facebook Club）

巴士上無人讓座予父女

雖然從照片可見，為了讓女兒安全、舒適地回校，爸爸即使全身濕透，上衣混雜汗水和雨水都在所不惜，登上巴士後仍堅持不讓前世情人「落地」。然而，發布此照片的網民卻說，巴士上沒有乘客願意讓座給他們。另有網民對此不以為然，留言指「正常父母寧願自己濕晒」，都不會讓子女被雨水淋濕。

網民：爸爸好偉大

不過，亦有不少網民目睹如此溫馨、感人的一幕後留言大讚爸爸：

爸爸好有心、好偉大，為爸爸們加油！

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責任編輯︰王明芳