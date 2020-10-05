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【肯德基新品】KFC聯乘雀巢KITKAT推脆脆朱古力葡撻及鬆餅　購買指定套餐送朱古力及優惠券【附優惠詳情】

精明消費 17:03 2020/10/05

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

KFC全新推出脆脆朱古力葡撻及脆脆朱古力鬆餅！（圖片由KFC提供）

KFC與雀巢®KITKAT®於即日起至11月4日，合作推出兩款全新期間限定新品，包括脆脆朱古力葡撻及脆脆朱古力鬆餅，單價分別HK$12及HK$10，另外購買套餐可以享有加配價，各位朱古力粉絲不要錯過！

兩款期間限定新品包括脆脆朱古力葡撻及脆脆朱古力鬆餅。

點擊大圖查看新產品：

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脆脆朱古力葡撻（單價港幣$12；套餐加配價港幣$10）

在經典鬆脆的葡撻加上雀巢® KITKAT®朱古力，配上酥脆撻皮及朱古力流心，口感豐富。

脆脆朱古力鬆餅（單價港幣$10；套餐加配價港幣$8; 早餐/茶餐升級價港幣$2）

將雀巢®KITKAT®朱古力與香蜜鬆餅完美融合，外脆內軟。

兩款期間限定全新套餐

C1經典巨盒及C2重量巨盒亦會同時推出，分別配搭脆脆朱古力葡撻及脆脆朱古力鬆餅。

1.    C1經典巨盒（港幣$49.5起）: 包括兩件家鄉雞/香辣脆雞、辣汁蘑菇香飯、脆脆朱古力葡撻、格格脆薯塊以及汽水

2.    C2重量巨盒（港幣$50.5起）: 則包括五星巴辣雞腿包、辣汁蘑菇香飯、一件家鄉雞/香辣脆雞、脆脆朱古力鬆餅以及汽水。

限時優惠

為配合新品推出，KFC更帶來兩項限時優惠：

1.　凡購買上述指定套餐，即可獲贈雀巢® KITKAT®朱古力迷你裝及優惠券一份。

2.　購買指定套餐時，只需出示於百佳、惠康、7-11及Circle K購買雀巢®KITKAT®朱古力產品之收據，更即可享港幣$10現金折扣。

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責任編緝：王芷瑩

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