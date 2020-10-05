【新冠肺炎】本地新增4宗感染　38歲女患者自3月中從泰國到港

本港新冠肺炎疫情未止，本港今日新增11宗確診個案，7宗屬輸入個案，餘下4宗為本地感染。衞生防護中心傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者，交代最新疫情。

【新冠肺炎】本港新增11宗確診個案 1宗屬本地感染源頭不明個案

張竹君指今日（5日）新增的個案中，第5124及5125宗個案為輸入性個案5100號的家人，而第5100號為從尼泊爾返港人士。

此外，第5123號個案，為38歲女，3月中從泰國到港探訪朋友，與其他泰國朋友共住尖沙咀豪麗大廈，本月2日知道泰國籍人士確診，因擔心就搬去仕德富山景酒店，與2至3位朋友同住，涉事者已送到檢疫中心。張竹君指當局已於豪麗大廈派發樣本瓶。

與第5123號個案同住的朋友，有一位為今日（5日）的初步確診個案，35歲，本身於香港有家人，但因家裏有事曾與第5123號個案同住豪麗大廈。後於本月2日轉到去另外地方住，該名人士曾亦與個案5111號個案到尖沙咀及旺角行街。

張竹君續提到在追蹤以上個案時，發現5111號於早前曾提供錯誤資訊，或涉嫌違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》（第599D章））。

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記者：郭家穎