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【魔雪奇緣】將軍澳「Frozen夢幻特展」全新相片曝光　10大主題區大玩VR幻彩光影感受冰雪世界

親子好去處 13:16 2020/10/06

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

「Frozen夢幻特展」在韓國、上海及台北巡迴展覽後，11月終於來到香港，10大主題區全新相片曝光。

風靡全球大人小朋友的迪士尼動畫《魔雪奇緣》，先後在韓國、台北及上海等地進行巡迴展覽的「Frozen夢幻特展」，將會在11月7日全面登陸將軍澳中心，展覽佔地超過一萬八千呎，共設10大主題區，主題區相片全面曝光。當中還有香港全新獨家的「魔法森林女王愛莎」及「阿德爾女王加冕」區域，欣賞全新造型的愛莎女王及安娜公主展現神奇魔法。

是次「Frozen夢幻特展」選用不少高科技互動裝置，大人小朋友可於冰晶森林的互動投影區，使用魔法召喚Frozen經典角色；於13米長的召喚區360度體驗愛莎受到心底聲音呼召的3分鐘夢幻畫面；在黑海投影區內化身愛莎踏過奇幻大海，經歷不一樣的互動沉浸式體驗。

台北上海特展相片

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主題區全新相片曝光

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「富衛保險主要贊助︰Frozen夢幻特展」香港站

日期︰2020年11月17日至2021年2月28日
時間︰每次體驗時間約90分鐘
（星期一至五）下午12時30分至下午8時30分
（星期六日及公眾假期）上午10時30分至下午8時30分
地點：將軍澳中心G35

門票︰
特惠票（3至11歲小童 / 學生 / 殘疾人士 / 65歲或以上長者）︰最低價保證早鳥優惠138元（原價178元）
成人︰最低價保證早鳥優惠138元（原價198元）
2歲以下小童︰免費入場

早鳥優惠門票預售詳情【按此】【按此
早鳥優惠日期：即日至10月19日（只限3萬名額）

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責任編輯︰梁節儀

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