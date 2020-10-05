【滋陰湯水】寒露咳嗽少痰易犯秋燥要養肺　中醫師教3款養生湯水潤燥防便秘【內附食譜】

▲ 二十四節氣的寒露將至，俗語有云：「寒露過三朝，過水要尋橋」，大家是時候要注意防燥防寒了。

中秋已過，二十四節氣的寒露將至，俗語有云：「寒露過三朝，過水要尋橋」，大家是時候要注意防燥防寒了。踏入深秋，除了開始早晚開始感覺到涼意外，是否每天起床後有作咳無痰的現象，或者突然驚覺掉多了頭髮？這些都是由初秋進入深秋階段所呈現的身體自然反應。註冊中醫師何慧潔謂秋天五行屬金，即肺部，而且肺為嬌臟，不耐寒熱，容易被秋燥所傷，因此秋天需養肺，宜多吃滋陰潤肺的食物和湯水。

除此之外，何醫師續說由於入秋後，空氣濕度減少，體內水分不足、暑濕不易散發，導致抵抗力變弱，容易出現口乾鼻燥、咳嗽少痰、皮膚乾燥，氣管或呼吸道疾病等常見的「秋燥症」徵狀。相反如脾胃不佳者，更容易會出現泄瀉的現象。

▲ 入秋後天氣候乾燥，皮膚內的水分蒸發快，出現作咳無痰等咽喉乾燥現象。(iStock圖片)

飲食重平緩秋燥

何醫師表示，飲食重點在於平緩秋燥，讓身體得到適度滋潤，而一些白色食物都有此作用，即「色白入肺」。《黃帝內經 · 素問》金匱真言論篇記載：「西方色白入肺、開竅於鼻，其味辛、病在皮毛……」也就是說，多吃白色食物，具有養肺的功效。平時腸胃脆弱但又容易胖的人，膚色不佳的人，要多吃一些白色的食物，例如白蘿蔔、白菜、高麗菜、花椰菜、雪耳、雪梨；而中藥材則有淮山、百合、石斛等等。

所以，入秋湯水亦宜多用以上食材來烹調，滋潤乾枯的五臟六腑，她也建議飲食中加入核桃、枸杞子、蜂蜜等食物來調養身體。利用秋天的時令食物，補充足夠的水分與營養，因此多補充水分來防止腸燥便秘，肺與大腸相表裏，秋燥除了容易肺燥外，也容易引起腸燥，故此要多喝水。

▲ 何醫師謂這時節掉頭髮多了，是大自然規律之一，如樹木秋季開始落葉一樣原理。(iStock圖片)

潤肺之餘兼清熱

不過，何醫師也特別提醒大家，入秋後天氣雖然開始由潮濕至乾燥，但暑熱仍未消，俗稱「秋老虎」。這時期除了滋陰潤肺之外，亦要兼清熱袪濕。

因此她以下介紹的湯水中，都有不同的食材和中藥兼顧到。例如當中會有雪梨乾，具潤肺、涼心、消痰、降火之用；海底椰有清熱潤肺、化痰止咳功效。而又會用上可以明目的枸杞子作平衡及養心安神的桂圓肉調和。

還有要補正，即是補正氣，也就是增強身體的抵抗力，要有正常作息、運動的時間。另外防風亦是主要針對秋季早晚溫差大，氣候乾燥，容易導致氣喘、鼻子過敏等呼吸道疾病，記得注意保暖。

1.猴頭菇海底椰螺片湯

▲ 猴頭菇海底椰螺片湯。(被訪者提供)

功效：益氣潤肺，增強抵強力

材料：猴頭菇(2顆)、海底椰(30克)、螺片(3-4片)、桂圓(5粒)、枸杞子(2湯匙)、淮山(30克)、玉竹(15克)、白扁豆(30克)、瘦肉(200克)、清水(2.5升)

做法：猴頭菇浸水1小時，撕條狀後汆水，瘦肉汆水，水滾後把所有材料放入鍋裏煲，再次滾起後轉小火，煲2小時，下鹽便成。



2.石斛雙雪潤肺湯

▲ 石斛雙雪潤肺湯。(被訪者提供)

功效：滋肺養陰潤喉

材料：石斛(15克)、雪耳(1-2朵)、雪梨乾(20克)、淮山(30克)、蜜棗(2粒)、桂圓(5粒)、南杏仁(2湯匙)、瘦肉 (200克)、清水(2.5升)

做法：所有材料洗淨，瘦肉汆水，水滾後把所有材料放入鍋裏煲，再次滾起後轉小火，煲2小時，下鹽便成。



3.金蟲草花沙參螺片湯

▲ 金蟲草花沙參螺片湯。(被訪者提供)

功效：益氣補血、健脾潤肺

材料：特級金蟲草花(15克)、沙參(15克)、淮山(30克)、百合(30克)、去芯蓮子(15克)、去核紅棗(5粒)、枸杞子(15克)、螺片(2-3片)、瘦肉(200克)、清水(2.5升)

做法：蟲草花浸水15分鐘，瘦肉汆水，水滾後把所有材料放入鍋裏煲，再次滾起後轉小火，煲2小時，下鹽調味便成。

記者：郭秀芳