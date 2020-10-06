【抗癌勇士】前副校女強人大腸癌末期康復後再兩度復發　工作狂夫婦辭職重整人生共走抗癌路

▲ 前副校女強人大腸癌末期康復後再兩度復發，幸得家人一直陪伴抗癌，才能撐過一個又一個難關。

原本是副校長及工作狂的漫畫，10年前發現患上末期大腸癌，甚至擴散至肝臟。雖然經積極抗癌後康復，但癌魔又2度復發，擴散至肝、肺、横膈膜。一場抗癌持久戰讓漫畫辭掉工作，決定重整人生。而工作繁忙的丈夫亦將重心由工作轉移至家庭，選擇轉做半職方便照顧漫畫和兒子。即使漫畫痊癒後，丈夫仍特意轉了工作，說：「我要找一份工作能夠每天都有時間回家吃晚飯」，陪伴妻子打這場硬仗。

全文如下：

「漫畫，你太長命了……」醫生一句意味深長的說話，卻教漫畫以感恩的角度去面對癌症的再次復發。

回想過去十年，漫畫從一開始就被確診為末期大腸癌且擴散至肝臟，甚至翌年復發，但一直康復進度良好。2014年，她滿心歡喜，因為醫生宣布她已是癌症康復者，覆診可改為半年檢查一次。可惜，就在那半年期，她的癌指數再次升高，檢查後發現：肝臟再次出現癌腫瘤。大半年的治療好不容易完成，當她以為可以遠離癌魔之際，怎料大半年後癌腫瘤又擴散至肺部？

漫畫一再經歷艱辛的治療，在她享受康復的日子時，醫生確定漫畫再次復發，而且還擴散至横膈膜。醫生也坦白，他從沒有腸癌病人會擴散至横膈膜，漫畫不相信地問醫生怎麼可能，那麼多病人。醫生的回應卻是：「漫畫，你太長命了！」漫畫也深知醫生的意思，因為同樣確診四期腸癌的病人，平均存活率只有三十個月。漫畫清楚知道，唯一可以做的事，就是信任醫生，接受治療，並緊緊依靠上帝，以樂觀心態勇敢面對以後的路。

▲ 漫畫兩度癌症復發。（相片來源：出版社提供）

直至現時，醫學上還未有一種醫療技術能完全根治癌症，但是透過一些電療、化療及標靶藥等技術，可以消除已變異的細胞，控制病情，癌症可説是慢性病。除此以外，漫畫自身又有什麼秘方令自己可以去樂觀面對每一次治療？

很多人說過，人總要經歷過一些困境和低潮，才會有空間去反思自己的生命。2008年的病猶如當頭棒喝一般，患病前的漫畫，是一位典型的完美主義者，希望工作上、家庭上，每一件事都能夠盡善盡美。患病後，漫畫深感人的局限，下一刻發生的事也不能預料，又怎能説希望做到完美的事？所以，選擇細味生命的內涵，是漫畫的秘方。漫畫辭掉工作，決定重整人生，好像最近的6月、8月及9月，她先後去了三次旅行，把以前工作的時間變成自己放眼世界，再次慢慢品味生活的機會。有空時，她會畫畫放鬆自己的心情，又會抽時間去參與教會的服務與癌症基金會的義務工作，探望一些病人，與更多同路人建立關係。

「我很享受這樣的生活。」漫畫說。近年更報讀了畫畫班，把兒時興趣延續下去。她甚至報讀了營養課程，不願意把學習停下來。

現在漫畫會定時去耍太極和行山，鍛鍊身體。雖然她患上癌症，但是心境仍然十分樂觀，她有時候也會放肆一下，吃一下生蠔、刺身等美食。昔日的工作狂終於學會了停下腳步，欣賞身邊的事物，喜愛旅行的漫畫更會去各地遊覽。雖然放棄了以前的工作和成功，但她發覺得到的比失去的更多，因為這十年間所遇到的人和事都是她患病前沒有經歷過的。

在母親患癌時，漫畫收到成千上萬的飲食建議資訊。她曾經跟著這些資訊去照顧母親，會讓媽媽嘗試不同偏方，甚至氣功等另類治療，但母親半年後就離世了。直至漫畫患癌時，她就不再相信網上所謂的抗癌飲食建議，也不會特意去吃抗癌食物。她的好友擔心她受母親抗癌失敗的影響，提醒她不要為著母親的情況影響了自己的鬥志。

漫畫曾說：「今次換我上陣，為媽媽打一場還沒打完的仗！」

漫畫選擇相信醫生的建議。另外，漫畫於2013至2014年到中大專業進修學院報讀了「中醫營養食療學及西方營養學」的課程，決定自己在飲食建議上找出答案……「最後的答案是，飲食均衡才是最重要。」漫畫說。

▲ 漫畫樂觀抗癌。（相片來源：出版社提供）

曾經，漫畫和她的丈夫都是工作狂，漫畫原是任職副校長，丈夫則是任職廣告行業，彼此工作繁忙，未能經常回家同桌吃飯，二人見面的時候少之又少。然而，當她確診患上大腸癌後，她的丈夫為了她願意放下繁重工作，抽出更多時間陪她到醫院覆診，接受治療。

她憶述有一次，她的丈夫陪同她到醫院裹做掃描，離開後他們一同乘坐叮叮，丈夫忽然對她說：「以前的我陪你太少了。」這一句話令她感動萬分，記憶猶存。丈夫意識到以往的他陪伴漫畫的時間太少了，當時以為大家都年輕，相處的日子還很長，從沒有想到生命其實很短暫。那次過後，丈夫將重心由工作轉移到家庭，投入更多時間給她。

在漫畫正式接受治療期間，她的丈夫把工作轉為半職，以便照顧及陪伴漫畫和兒子。當漫畫痊癒後，她的丈夫更特意轉了工作，因為丈夫說過：「我要找一份工作能夠每天都有時間回家吃晚飯。」就是丈夫一路以來的支持陪伴，以及丈夫無條件的付出和犧牲，漫畫才能撐過一個又一個難關，相信這就是最美的陪伴。

▲ 漫畫的丈夫和兒子伴她撐過一個又一個難關。（相片來源：出版社提供）

漫畫深深體會掌管生命的是上帝—能夠存活完全是神的愛與恩典。每當漫畫和她丈夫回想起十年前由發現患病到治療，整個過程都是十分迷茫的。迎面有無數個未知之數，接著來的挑戰也避不過。不過因著在上帝所賜的那份平安和同在，十年前的難關就這樣渡過了。漫畫在治療期間，沒有因患病而停止教會的聚會，康復後又積極參與事奉及查經等活動。她的信心救了她，奇跡十年的秘密她肯定就在於她所相信的上帝，她一直以來力量的源頭。

感謝神以外，漫畫亦非常感激這十年陪她走過這段路的人，她稱呼他們為從上帝那裏來的特派天使。在這段路途中，家人、朋友、教會的弟兄姊妹、癌症的同路人不斷為她禱告，為她打氣，一同經歷神的恩典。「因為他們，我就知道我是一個幸運的人。」漫畫說。即使漫畫如今再次需要接受治療，但她的信心沒有動搖，依舊倚靠上帝。將來的一切如常帶著未知，漫畫會將生命交給神，緊緊跟著衪的帶領。

踏入第十年抗癌路的漫畫，雖然仍然要對抗這狡猾的病，但她感到很幸運和感恩的是，她不是孤單走過這段路。十年前檢查未料到自己已經是腸癌第四期，很快就要進入治療。當時，想起母親治療時很辛苦，令她對治療沒有信心，但她樂觀的心態令她懂得去面對，並告訴自己要為媽媽打這場未打完的仗。她連接受治療的痛楚也不大記在心上，別人問起十年前的手術狀態，她甚至連左邊還是右邊的部位也記錯了。漫畫説對比起肉體上的疼痛，心理的痛卻是難以忘記、刻骨銘心的。

由沒有信心到現在可説是治療經驗者，漫畫無論情況是好是壞，她也會樂觀面對，可能因為她以前的工作是與教育相關，她認為每經歷一件事，都要從中學到一些事，而學到的東西都希望能分享出去。今天知道自己復發，她毫不膽怯，勇敢地面對。十年前，父親還在生時，她答應了兒子、丈夫和父親會為了他們，好好面對癌症這一仗。如今雖然父親已離世，但為了丈夫兒子，她依然會勇敢面對。漫畫熱愛她的生命，相信癌症絲毫沒有動搖她對生命的熱情，難關只是令漫畫活得更精彩。

每個人的生命皆不同，生命的意義並不在於它的長度，而在於它的闊度。

有人覺得十年很快就過去，但是對於漫畫來說一點也不快。這十年間，漫畫所經歷的，所感受的相信非筆墨所能形容。人生就如走馬燈一樣，有歡樂，有憂愁，有挫敗，有安慰。你們怎樣面對這一切呢？漫畫又是怎樣面對這一切呢？

漫畫告訴我們正面樂觀的心態可以使所有事情都變得輕鬆簡單。2008年漫畫患上末期四期腸癌，痊癒後一年復發。經歷了五年多平靜的日子，2015年卻再次面對腸癌復發的壞消息，癌細胞並相繼擴散至肺部及橫隔膜。漫畫這十年的經歷似過山車般大起大落，但是她仍然用樂觀的心態去面對。「喜樂的心乃是良藥」這句聖經上的金句就成了漫畫的座右銘。

漫畫仍然會努力為家人打一場硬仗。「家中還有兩個男人陪我打這一場硬仗。」漫畫說。

書名：下一個十年

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