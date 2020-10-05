【自助餐播毒】46歲患者曾去港威酒店食自助餐　日本實測30分鐘病毒極速傳播【附高危位】

▲ 日本節目實測食自助餐，30分鐘內病毒極速傳播。

本港新冠肺炎疫情未止，本港今日新增11宗確診個案，4宗為本地感染。其中一名本地不明感染源頭個案（編號5122），為女患者46歲，於9月24日發病，有咳嗽，於潛伏期內曾外出用膳，包括於9月14日到尖沙咀港威酒店食自助餐。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，女患者表示自己取食物時有戴上口罩，而衞生防護中心會為酒店職員進行檢測。

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食自助餐染疫風險高

美國德州醫學會（TMA）COVID-19工作隊和傳染病委員會曾分享過37種日常生活活動的染疫風險排名，當中「食自助餐」被列為第8級（高風險）的活動。

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而日本《NHK》電視台亦曾與傳染病專家合作，實測自助餐環境如何傳播病毒。在短短30分鐘的時間，10名參加者全部都染上了「病毒」。

電視台設計了一個自助餐場景，一名男子負責扮演感染者，手心塗抹了代表「病毒」的螢光顏料，模擬曾經用手掩嘴咳嗽。

10名參加者可在30分鐘內自由進食，隨後電視台再用特殊的燈光照明，便可發現顏料已四處傳開，全部人手上都沾了顏料，甚至有3人的臉上都有。

食自助餐高危位包括：

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要避免感染，跟據NHK電視台的對照實驗結果，只要工作人員經常更換食物餐夾、湯匙等，並鼓勵參加者勤洗手，這樣所有人的臉部都不會沾上顏料，亦只有少數人手上有「病毒」，傳播力大大下降。

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責任編輯：楊宛茜