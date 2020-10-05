【新冠肺炎】持續6日出現源頭不明個案　張竹君：社區內有不同火種隨時起火籲遵守防疫措施

▲ （程志遠攝）

本港新冠肺炎疫情未止，今日新增4宗本地感染個案，另同時接獲少於10宗初步確診個案。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時仍持續出現不明源頭感染個案，反映社區仍有隱形患者，強調第三波疫情仍未斷尾。

被問及已持續6天出現不明源頭感染個案，張竹君稱不覺得現時疫情中斷，現時陸續出現不明源頭感染個案，反映社區仍有隱形患者：

社區內有不同火種隨時會起火，追蹤時就好似撲火，但好難於未出現火種時找到，如果大家都有遵守社交距離措施等，就唔會引起火種。

對於有專家稱應將強制檢疫者第二次檢測日期延後至第13日，以避免出現走漏情況，張竹君解釋早前將第二次檢測日期由第12日提早至第10日，是因為當時確診個案太多，令檢測結果延至第15、16日，擔心檢疫期完結前，有關人士亦未可放行返回社區。

她指，需平衡考慮到底是有報告才完成檢疫，或是較遲抽樣惟相關人士未獲報告，已完成檢疫走入社區，最後是選擇先要報告才放行：

無資料說第10日或第12日相差多少，但相信不多

張竹君又提及，昨日確診的尼泊爾患婦(第5110宗)於檢疫期間不適，原本應有機制需通知署方安排送院，惟相關人士選擇未有照做，提醒接受檢疫人士需遵從檢疫精神，如有不適應向當局報告。

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記者：陳正怡