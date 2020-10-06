【90後創業】魚癡開輕食店主打魚品港式小食　29歲老闆：疫情下要諗前幾步

▲ 29歲的Hyvan，後生可畏，開店只想試下做老闆，將打工幾年的積蓄，用了大半年時間來籌備自己理想中的魚品輕食店。

有人話，在香港做食玩專門店一定死，因為香港人喜歡食得包羅萬有，所以茶餐廳才成行成市。但「魚事者」老闆唐熙宏(Hyvan) 竟大膽地用「魚」作主題食材，再結合香港人熟悉的街頭小食、茶餐廳風味、甚至西式Fusion元素，演變成一間魚品輕食店，創意大膽。

單看店子門面及內裏裝潢，鮮藍底色襯水泥牆拼七彩色枱椅，色Tone撞得繽紛，予人無比的輕鬆快意感。翻開餐牌，更會被那些菜式名字逗笑了，如炸魚無薯條、Come撈魚麵、食完一定更專心下午茶、你鐘意點就點系列等。

▲ 扮墨西哥魚皮($33)：魚皮即叫即焗，芝士醬以忌廉、牛奶、車打芝士及水牛芝士慢火煮成，芝味濃郁，配上牛油果醬及肉醬，層次豐富。(陳靜儀攝)

Hyvan笑謂，自己的創意源於留學美國時對香港小食的懷念，「那時在美國真的無啖好食，加上我天生為食人，最喜歡掃街，而且又特別鍾意食魚，甚麼魚都喜歡吃。」

如是者，回到香港工作，適逢在一間飲食集團專責F&B的市場營銷及推廣工作，接觸到經營飲食的知識。「加上那時又結識到有經驗的廚師，好想試下做老闆，便把打工幾年的積蓄，用了大半年時間來籌備自己理想中的魚品輕食店。」他娓娓道來。

七成菜式以魚肉為主

▲ 川式麻辣鴨絲魚麵撈($53)：魚麵夠爽彈，麻辣汁味道層次不俗，愈吃愈上癮。(陳靜儀攝)

如是者，他坐言起行，立刻和廚師商討自己創製出來的魚肉菜式是否可行，「我們天馬行空地甚麼都想，甚麼都講，而廚師就努力嘗試、改良配方，如一個菜式失敗了，便想另一個，如是者給我們想出現在的菜單。」菜單內有7成是魚肉製品，有些從外表看來根本不會估到是用魚肉製。

舉例招牌的炸魚無薯條，初唸以為是只有炸魚，而沒有薯條吃。但其實是這碟外表似薯條的菜式，其實是魚肉條。是他及師傅經過千錘百煉的試驗，才找出最適合的長度及闊度，使魚味薯條炸起來挺身又香脆，再配以自家調配的醬汁包括松露醬、蟹皇醬及雙子醬，口感與一般薯條同樣惹味，令人吃不停口。

另一估佢唔到的是炸魚狗腸，外形十足十熱狗腸，卻是不折不扣的魚腸，加上煙肉碎及蜜糖芥末，再綴以炸過的魚米粒粒，脆彈有致。

▲ 店子裝潢簡約得來色彩繽紛，型格cozy。(被訪者提供)

選用深海魚種製作

這類西式香口小食容易討人歡心，而Hyvan當然不會甘心停留於此。他還要加入本土特色，所以當中有港式車仔麵組合，客人可從4款湯底中揀選，包括白雪雪魚湯、紅彤彤麻辣湯、黃澄澄咖喱湯及清清地木魚湯，再配以麵底及特色配料等。

店子大部分都會用各種海魚來製作魚品，包括有九棍、紅衫、門鱔、剝皮大眼魚等，更不時選搭時令魚鮮，主要選用肉質較紮實的深海魚，令魚品更加彈牙鮮美。而熬製魚湯大酒家的沒分別，都是要經過除腥、去骨、去渣等步驟，再熬煮幾小時而成。

▲ 芝士汁吉列豬扒魚麵撈($58)：愛吃濃味者，這個魚麵撈是不錯的選擇，吉列豬扒真的是豬扒喔！(陳靜儀攝)

疫情下要諗前幾步

問Hyvan在疫情下開店，遇到的困難如何克服？他回答是要比別人諗前多幾步。

「其實，籌備開店時都會想到最壞情況，又正好給我遇上，就是第三波開始，禁午市和晚市堂食。好彩我已想到這點，所以都有主力做外賣，還設有外賣pre order bar code，只要客人一掃bar code，預先揀好食物，想甚麼時間來取便可。一來可以減少門口排隊人龍聚集，二來又可以讓廚房有充裕時間製作食物，不會因時間緊迫而使食物質素下降。」

▲ 特設一空間作外賣站。(被訪者提供)

另外，他又想到疫情期間，外賣需求激增，過量的癈置餐盒對環保造成很大的傷害。除了他特別選用可分解的食品級別環保紙盒、粟米纖維碗及匙羹作餐盒及餐具外，也鼓勵客人自備餐盒作外賣，並且日後自攜任何餐盒買外賣都可以減$3，鼓勵大家從日常生活的細節開始。

魚事者

地址：北角炮台山宏安道18號威德閣地下14號舖

電話：3590 4930

營業時間：11:30am-8:30pm

記者：郭秀芳