【天王物業】劉德華父親首置購加多利山豪宅　華仔鍾情何文田為妻女建安樂窩

▲ 劉德華一直鍾情加多利山。

天王劉德華家住加多利山多年，並特別鍾情此星級地段，據知劉德華跟家人在加多利山先後曾持有多個物業，今日有報導指近日嘉多利山布力架街34號J中層單位，面積約1981平方呎，近日剛以3800萬成交，買家為劉禮，跟劉德華父親同名同姓。

據《地產站》報導，於土地註冊處資料顯示，嘉多利山布力架街34號J中層單位，實用面積1981平方呎，近日登記以3800萬元易手，呎價約19812元。登記買家為劉禮，與劉德華父親同名同姓，估計同屬1人。

▲ 劉德華向來投資有道。（經濟日報圖片）

據知劉禮以首置身份購入單位，僅支付樓價4.25%厘印費。原業主於1985年以120萬元購入單位，持貨35年升值約31倍。

位於何文田的加多利山，因環境清幽，亦多歐陸式低密度獨立洋房，保安嚴密，私隱度高，故此區物業向來為不少明星鍾情，除劉德華外，陳慧琳、吳君如、巨星「哥哥」張國榮生前亦曾居於此。

▲ 加多利山私隱度高。（經濟日報圖片）

張國榮生前亦居加多利山

有指劉德華早在1988年，便以200萬購入一個加多利山單位與父母同住。至95年，再購入鄰近另一單位。劉德華鍾情此區，除因私隱度高，當時並有傳劉媽媽被高人指點，所購物業為風水屋，華仔居於此會一直走紅。

在2005年，劉德華曾將當時市值租金近9萬元的布力架街單位，以友情價3萬元租予杜汶澤，後來杜汶澤住了一段日子再搬出。

▲ 劉德華妻女。（經濟日報圖片）

劉德華婚後，在太太懷孕時，曾搬到曼克頓山頂層複式單位安胎，至囡囡劉向蕙出世，才再租下加多利山附近的獨立屋，方便爸媽照顧。

現時劉德華居於嘉道理道的35號大宅，有指於2009年斥約2億元購入，可讓女兒有更舒適成長空間，現時物業已升值至逾5億元。

另有指劉德華跟家人因均鍾情加多利山，故其家人先後都在此區購入物業，不過華仔近年漸把物業轉移至太太朱麗情名下。

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據資料顯示，劉德華本身於布力架街持有單位自住，其妻子朱麗倩亦於2012年以私人名義，購布力架街34號一個單位，當時造價3388萬。