【升讀大學】為受忽略學生提供獎學金赴美讀高中　基層Band3生扭轉命運考入大學【內附獎學金申請詳情】

▲ 就讀Band3中學的利榮，憑著一個專為成績並不突出、在校被忽略的學生而設的獎學金，赴美讀高中，成功改變自己的命運考入本地大學。

基層學生因經濟環境所限，很難有機會出國交流，但一次機會便可改變學生對自我的看法。兩位獲取「原來我得㗎」獎學金赴美一年的舊生吳紫穎和陳利榮，成功考入浸會大學，他們同是草根階層，欠缺學習支援，更遑論進修英語聽說讀寫，但一次機會，令他們重拾自信，回港後更考入了大學。

同是20歲的紫穎和利榮，分別在中五時考獲獎學金，並赴美國入讀第11及第12班，紫穎回港後以理想DSE成績晋身大學；利榮更幸運，因他已完成12班，直接回來考入大學。其實二人都是用功學生，只因家境問題，加上就讀中學排名低，拉低入大學機會，且聽他們的夢想故事如何？

▲ 陳利榮（右）和吳紫穎現以過來人角色，擔任「原來我得㗎」計劃的主席和申請程序主任，鼓勵基層學生放膽嘗試。(黃建輝攝)

利榮：留美後開始打開心扉

在港島成長的利榮，3歲時喪母，爸爸長時間在大陸工作，加上哥哥大自己10年，童年時倍感寂寥。他謂高小時，後母由國內來港照顧自己，家庭關係開始緊張。

我哥哥開始常常不在家，跟爸爸、哥哥關係疏離，幸好我有外婆、5個姑媽，因為有愛我的家人，不可以令她們失望......她們會告訴我媽媽是樂於助人的，雖然我對她的記憶很模糊，但媽媽給我留下的印象全是好的方面，是一個很正能量的人，不開心時我也會嘗試望住媽媽照片告訴她，找回一絲安全感。

▲ 利榮和接待家庭。(受訪者提供)

談到學習，利榮謂因小學讀名港島英文小學，英文有一點根基，但高小開始掛住打機，成績在合格邊緣，只能派到band 3學校，但他謂那時已明白縱然家庭氣氛讓自己不快樂，卻絕不容自己學壞。

人生選擇在自己手中。故我便不斷玩課外活動，參加學會，鍛練自己的領袖才能。

中學階段他只有英文較好，其它科成績普普通通，當他分析升學時，已明白以自己條件，只能經副學士或Higher Diploma途徑入大學，因成功機會微，故感到沮喪。那時他習慣用抄流行歌歌詞，讓自己投入到歌詞中，抒發情感，並感到對排解抑鬱有幫助，常有同學找他傾心事，他也能幫到對方。

▲ 在生活中學英語，令他快速進步。(受訪者提供)

利榮也是經由老師鼓勵考奬學金，他謂想不到獎學金只要求中四不超過3科不合格，便合資格申請，他幸好過關。更幸運是他在當地學制下，因年齡適合，是直接入讀12班，即中學最後一年，回港後亦合乎資格、經非聯招考入浸大會計系，將在2年後畢業。

利榮談到交流感受時，最大感觸是感受家的温暖，及選修了2科心理學，透過修讀大學程度的心理學課程，燃點學習興趣，重新思考想不想入大學。

心理學需要理解大量心理學專有名詞，聽不明時便抄下音，回去查字典。 讀書期間，很自然地練到英文聽說讀寫能力；在美國只要參與課堂、用功肯讀、便會有高分，令我回復信心；相對香港教育內容，一味追求難，努力和收獲不成正比。

利榮謂因自幼喪母，缺安全感而性格審慎警惕，常怕被騙，故對人很難打開心扉，但因美國接待「家人」視他如真的家人對待，在充足關愛下，他慢慢放開自己。

有一次我鼓起勇氣參加課外活動Powderpuff Game，練習時要找一位成員拋高，由大家接住，他們選中我，一開始時很抗拒，最後決定嘗試下，過程中，我體會信任別人是很開心，其實我性格比較獨斷獨行和自我中心，這一年後我慢慢有反思，也較能向別人坦誠自己。

▲ 紫穎回想起回想起3年前的面試，曾真情表白：「我很想改變，想衝出自己的社區。」她寄語清貧學生也不易輕易放棄機會。(黃建輝攝)

紫穎：曾感自己沒價值

紫穎家住官塘區公屋，有一個家姐和妹妹，中小學階段讀同一間一條龍學校，校內有不少是基層及有學習需要同學，而紫穎爸爸早年因工傷沒法工作，由媽媽扛起頭家，媽媽沒有中學畢業，沒法指導自己，再者，因家境關係，沒法支援她參加任何課外活動或補習。

中學時她的課外活動，是在社區中心當義教，帶小朋友出去玩，而只有當義工，她才有機會去港島；中五時她便因長期參加義工服務獲肯定，由學校資助她去日本參加公民教育活動，首次衝出香港及搭飛機。

學習上，她謂初中階段沒心機讀書，倚靠記性過關，到高中才悟到想追回成績，希望自己能創造有家人讀到大學的奇蹟。

但沒有人指點我，中四時我糊里糊塗選科，沒經太多思考便選了理科，其實我沒有理科腦，愈讀愈失落。 我想讀好書，想改善家人生活。但我自小在基督教中小學成長，受愛心老師疼惜，因此希望日後也可以成為一位了解學生的好老師。

紫穎謂因屋企環境窄，3姊妹共用一張書桌，她曾為專心温習，去找免費自修室，圖個安靜環境温書。初中時，她參加了校內的中英文辯論隊，望透過辯論隊提升英文水平，記得當時中文辯論隊在區內比賽成績很好，因而提升了她的自信，但當要代表英文辯論隊到外區比賽，便很快出局。

我是精英班學生，叫做叻過很多同學，但比賽時才明白自己水平很低，學校成績反映不到我的真實水平，那一刻很無助，感到自己沒有價值，是沒有用。

▲ 在美國和接待家庭的妹妹一起野餐。

逃避學英文

高中後她面對英文科，開始重覆操練，感到學習很悶很辛苦，最後她竟然逃避學英文。

英文科一定放到最後才會温，後來半放棄英文，主攻中數。因為英文愈温愈唔識。

當地中學全部科目拿A

中五時她受老師鼓勵考獎學金，當時她只是抱住不如一試的心態，期間需要提交成績和寫一份自我介紹，之後竟獲機會面試，她回想3年前的面試，曾真情表白：「我很想改變，想衝出自己的社區。」最終她拿取獎學金，交流後完全改變對英文的學習動機和信心。

我當年是全部科目A，原來我得㗎！

她解釋，美國讀書一分耕耘一分收獲，學英文是經由體會生活習得，不是書本上的東西，變得很有趣。而最大轉捩點是期間她認識了一位退休人文學科教授，教授會帶她周圍去，用俗語講笑話我聽，再會解釋俗語背後來源，並常指導其文科功課，期間她慢慢覺得英語並非要死記爛背或很悶。完成11班後她回來決定考DSE，最後以5科22分的成績(英文科聆聽和說話都有5)，入讀浸大英國語言文學及英語教學教育課程，9月升讀大三，可望2年後畢業。

我現在一步步邁向當老師的志願，我亦希望以過來人身分，鼓勵家境清貧的同學，不要放棄。

▲ Host parents出席其學校畢業禮。

「原來我得㗎」獎學金計劃

截止日期：2020年10月31日

對象：中三至中五，特別考慮成績並不突出、在校被忽略的學生。

名額：4個，包括：宏宗建築獎學金、國茂控股愛心傳承獎學金、華樂德獎學金，以及馬老師知行合一獎學金。

內容：共約$131,000，包括來回機票、住宿、膳食、學費、保險，及生活津貼。

查詢可到此連結

記者：胡麗珊