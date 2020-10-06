【扭轉命運】出身基層成績普通申請獎學金赴美讀高中　Band3男生扭轉命運考入大學【附申請詳情】

▲ 就讀Band3中學的利榮，憑著一個專為成績並不突出、在校被忽略的學生而設的獎學金，赴美讀高中，成功改變自己的命運考入本地大學。

基層學生因經濟環境所限，很難有機會出國交流，但一次機會便可改變學生對自我的看法。兩位獲取「原來我得㗎」獎學金赴美一年的舊生吳紫穎和陳利榮，成功考入浸會大學，他們同是草根階層，欠缺學習支援，更遑論進修英語聽說讀寫，但一次機會，令他們重拾自信，回港後更考入了大學。

現年20歲的利榮更幸運，因他已完成12班，直接回來考入大學。在港島成長的利榮，3歲時喪母，爸爸長時間在大陸工作，加上哥哥大自己10年，童年時倍感寂寥。他謂高小時，後母由國內來港照顧自己，家庭關係開始緊張。

我哥哥開始常常不在家，跟爸爸、哥哥關係疏離，幸好我有外婆、5個姑媽，因為有愛我的家人，不可以令她們失望......她們會告訴我媽媽是樂於助人的，雖然我對她的記憶很模糊，但媽媽給我留下的印象全是好的方面，是一個很正能量的人，不開心時我也會嘗試望住媽媽照片告訴她，找回一絲安全感。

▲ 利榮和接待家庭。(受訪者提供)

談到學習，利榮謂因小學讀名港島英文小學，英文有一點根基，但高小開始掛住打機，成績在合格邊緣，只能派到band 3學校，但他謂那時已明白縱然家庭氣氛讓自己不快樂，卻絕不容自己學壞。

人生選擇在自己手中。故我便不斷玩課外活動，參加學會，鍛練自己的領袖才能。

中學階段他只有英文較好，其它科成績普普通通，當他分析升學時，已明白以自己條件，只能經副學士或Higher Diploma途徑入大學，因成功機會微，故感到沮喪。那時他習慣用抄流行歌歌詞，讓自己投入到歌詞中，抒發情感，並感到對排解抑鬱有幫助，常有同學找他傾心事，他也能幫到對方。

▲ 在生活中學英語，令他快速進步。(受訪者提供)

利榮也是經由老師鼓勵考奬學金，他謂想不到獎學金只要求中四不超過3科不合格，便合資格申請，他幸好過關。更幸運是他在當地學制下，因年齡適合，是直接入讀12班，即中學最後一年，回港後亦合乎資格、經非聯招考入浸大會計系，將在2年後畢業。

留美後開始打開心扉

利榮談到交流感受時，最大感觸是感受家的温暖，及選修了2科心理學，透過修讀大學程度的心理學課程，燃點學習興趣，重新思考想不想入大學。

心理學需要理解大量心理學專有名詞，聽不明時便抄下音，回去查字典。 讀書期間，很自然地練到英文聽說讀寫能力；在美國只要參與課堂、用功肯讀、便會有高分，令我回復信心；相對香港教育內容，一味追求難，努力和收獲不成正比。

利榮謂因自幼喪母，缺安全感而性格審慎警惕，常怕被騙，故對人很難打開心扉，但因美國接待「家人」視他如真的家人對待，在充足關愛下，他慢慢放開自己。

有一次我鼓起勇氣參加課外活動Powderpuff Game，練習時要找一位成員拋高，由大家接住，他們選中我，一開始時很抗拒，最後決定嘗試下，過程中，我體會信任別人是很開心，其實我性格比較獨斷獨行和自我中心，這一年後我慢慢有反思，也較能向別人坦誠自己。

「原來我得㗎」獎學金計劃

截止日期：2020年10月31日

對象：中三至中五，特別考慮成績並不突出、在校被忽略的學生。

名額：4個，包括：宏宗建築獎學金、國茂控股愛心傳承獎學金、華樂德獎學金，以及馬老師知行合一獎學金。

內容：共約$131,000，包括來回機票、住宿、膳食、學費、保險，及生活津貼。

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記者：胡麗珊