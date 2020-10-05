涉深水埗堵路被控 男女生被裁定罪名不成立

▲ 男生胡文俊被裁定在公眾地方造成阻礙罪名不成立。(林欣樂攝)

去年10月13日有人發起到各區商場罷買，當天晚上1男1女學生涉在深水埗堵路被捕，2人早前否認1項在公眾地方造成阻礙罪，案件經審訊後，今（5日）於九龍城裁判法院被裁定罪名不成立。裁判官裁決時指，警員供稱交通沒有受阻，證供沒有詳細交代堵路的情況，其中兩名作供的警員口供有分歧，1人可信性亦存疑，裁定兩被告罪名不成立。

被告依次為16歲鍾姓女學生及18歲男學生胡文俊，兩人被控於 2019 年 10 月 13 日，在深水埗長沙灣道與欽州街交界的馬路附近，與其他不知名者聚集，因而可直接造成或導致公眾地方或交通受損或遭受阻礙。

裁判官張天雁裁決時指，時任高級警員黎錦耀的書面口供中，沒有指女被告戴口罩，但庭上作供時卻堅稱她有戴口罩。黎又曾稱現場馬路上有30人，但另一名作供的督察黃耀彬則指現場有60人，兩人證供有分歧，亦解釋不到原因。

裁判官續指，黃在書面口供中只交代男被告在案發地點站立，庭上則供稱被告於人群中站立的位置與他相距最近。裁判官認為，黃當時與男被告距離遠，他觀察的時間短暫，加上被車輛阻擋視線，根本無法說出男被告當時的行為，以及黃指被告身處的位置亦不清晰。

裁判官裁定黃耀彬作供可靠性存疑，因此法庭無法安心依賴其證供，並未能確定被告身處地位置及行為。另外，黎錦耀供稱當時地上沒有障礙物，另1名警員供稱現場則有障礙物，但沒有詳細交代堵路情況，而各人均確認交通未有受阻。裁判官裁定兩名被告脫罪，辯方無訟費申請。

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記者：林欣樂