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第二輪優化升降機資助　市建局錄約920宗申請

社會 18:19 2020/10/05

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市建局第二輪優化升降機資助計劃，接獲約920宗申請。（資料圖片）

政府夥拍市建局推行的「優化升降機資助計劃」，第二輪申請今年9月30日截止。經初步點算，市建局共收到約920宗申請，涉及約3,200部升降機。

為加快推動優化升降機工程，資助計劃為有需要的樓宇業主，提供資助和專業支援，鼓勵他們加快籌組及開展升降機優化工程，提升舊式升降機的安全水平。

市建局預計將於明年初，向申請人寄出申請結果及優先次序通知書，然後分批聯絡申請人協助處理有關優化升降機的工作。

資助計劃的首輪申請，已接獲約1,200宗申請，涉及約5,000部升降機。由市建局、發展局及機電工程署組成的督導委員會，為合資格的申請完成排序，選出約1,400部升降機優先進行優化工程。

市建局亦為所有入選個案安排個案主任，協助籌組升降機優化工程，並安排免費顧問，協助包括制定工程開支預算、撰寫標書、透過電子平台進行工程招標及工程合約的管理等工作。

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責任編輯：吳卓峰

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