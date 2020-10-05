【新冠肺炎】尼泊爾航空上周六抵港航班6人確診　衞生署禁尼泊爾航空抵港14天

▲ （程志遠攝）

本港今日新增7宗新冠肺炎輸入個案，當中1人由印度返港，其餘6人則於上周六(3日)搭乘RA4099由尼泊爾返港，由於同機已有逾5人確診，中心引用第599H章，禁止尼泊爾航空抵港2星期至10月17日。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日新增輸入個案中有6人均是乘尼泊爾航空RA4099，於10月3日由尼泊爾返港；涉及4名女子及2名男子，介乎30歲至72歲，確診宗數編號為第5116宗至第5121宗，當中僅1人於10月3日出現病徵。

張竹君稱，因同日、同一航班已有逾5人確診，中心將引用第599H章，禁止尼泊爾航空抵港14日，10月4日起至10月17日。

餘下一宗輸入個案涉及一名31歲女患者(第5115宗)，10月3日由印度經杜拜，乘搭EK384航班抵港。

至於一名73歲尼泊爾抵港婦（第5110宗），檢疫期間曾感到胃口不佳，但沒有通報，9月27日檢疫後轉到親戚位於佐敦炮台街立德大廈寓所居住，同住2名55歲男親友及31歲女親友今日亦確診。

張竹君稱，獲悉73歲尼泊爾婦初步確診時，已知該2名同住親友出現輕微症狀，送院後昨日初步確診，並於今日確診。

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記者：陳正怡