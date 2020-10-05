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【防疫抗疫基金】私立學校每校可獲發4萬元紓困津貼　預計基金撥款後1個月發放

社會 18:42 2020/10/05

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每間私立小學和中學日校可獲發4萬元的一筆過津貼。（資料圖片）

政府推出涉及240億元的第3輪防疫抗疫基金，包括為幼稚園及私立學校提供一筆過津貼。教育局今日（5日）表示，現於基金下為註冊的私立小學和中學日校，向每校提供4萬元的一筆過津貼，預計學校可於局方收到防疫抗疫基金撥款後約1個月，獲發有關津貼。

教育局今日發通告表示，津貼涵蓋截至今日仍在營運的英基學校、國際學校、私立獨立學校及其他提供正規課程的註冊私立小學和中學日校，同時開辦中小學部的學校，每部會作一所學校計算；若同一學校在多於一個地點營辦，作一所學校計算；同時開辦小學部及中學部的特殊學校作一所學校計算。

教育局曾於4月為每所註冊的私立小學和中學日校提供每校8萬元的一筆過紓困津貼，今次符合資格的學校毋需提交申請，但如未有申請上筆津貼的學校，須於本月30日前遞交收款資料表格。

曾收取8萬元津貼的國際學校、私立獨立學校及其他私立小學和中學日校，此筆4萬元津貼，將沿用上次的自動轉賬或劃線支票方式發放；接受政府資助的英基學校，津貼會直接存入學校的銀行帳戶。

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責任編輯：馮琪雅

教育局 防疫抗疫基金 國際學校 英基

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