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【東張女神】黄耀英偷睇美女「清涼圖」被罰跪電芯　李旻芳馭夫全靠兩個方法

娛樂 19:56 2020/10/05

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

李旻芳罰老公黃耀英跪電芯。

《東張西望》主持黃耀英（Darren）與東張女神李旻芳（Lucy）這對夫婦，出名愛心爆棚之外，一向幽默鬼馬，不時在個人社交平台分享日常生活點滴。

最近，李旻芳在IG開玩笑說發現到丈夫黃耀英偷看性感女性的照片，更發揮出《東張西望》精神「偷睇」到「罪證」。

李旻芳並用IG限時動態問網民應如何「處置」黃耀英，要罰「認真教」還是「跪玻璃」？結果投票過半數要求「跪玻璃」，她亦順應民意罰丈夫「跪玻璃」。

【東張西望】東張夫婦互窒放閃　考李旻芳黃耀英有多了解另一半【有片】

黃耀英被太太罰扭耳仔，十分好笑。（取自IG）

李旻芳罰黃耀英純開玩笑

不過因家中沒碎玻璃，李旻芳改用電芯代替，她開玩笑稱：「用電芯便宜左（咗）你啦」。

黃耀英乖乖跪在電芯上還掹耳仔求饒，「鐵石心腸」的李旻芳稱：「扮到咁慘你估我會原諒你咩」，十分好笑。

網民都紛紛表示黃耀英與李旻芳夫婦這是另類放閃，十分甜蜜，更有人詢問李旻芳馭夫術。

「罪人」黃耀英回覆TOPick稱：「這個『偷睇』短片只是純粹搞笑。就算是偷睇都不會在她隔離拿如此大個iPad睇！哈哈。」

黃耀英就是因看這本書被太太發現。（取自IG）

至於李旻芳接受TOPick訪問笑說：「其實無嬲，因為我自己都好鍾意睇女仔㗎， 不過覺得他好好笑，因為他平日睇的時候都很多嘢講，扮晒嘢裝作不是睇女仔，扮晒睇藝術品。」

不過她也補充，丈夫也不是常看「清涼圖片」：「他睇得最多是睇F1賽車，睇女仔，以我所知是間唔中有廣告彈出來時才會睇。」

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至於被問有何馭夫術，她坦言只是見大家在IG如此踴躍參與，所以才上載跪電芯短片，純粹攪笑而已：「反而覺得夫妻相處最重要是互相尊重同體諒，千萬不要很專制，不讓對方做這樣做那樣，即是他鍾意睇女仔就一齊睇囉，還可以互相分享添！其實好多時是我Share靚女相給他。」

所以真的所謂「馭夫術」，是互相尊重及體諒這兩大重點。

黃耀英跟李旻芳十分登對。（經濟日報圖片）

李旻芳黃耀英超甜蜜

事實她們夫婦甜蜜到爆，李旻芳直言黃耀英很少激嬲她，笑言：「不知是他無缺點，還是我大方呢？他唯一令到我炆憎的事，是常成在家中說自己搵唔到嘢，要我幫他，但是明明就好容易搵到，他偏偏就搵不到。」

原來黃耀英被跪電芯，真正原因並非偷睇性感女郎照。李旻芳說：「當初拍跪電芯片，正正就是因為他搵不到個煲蓋，然後話不見了，我就話：『如果我入嚟廚房搵到的話點先？』他就說：『真是無呀！你搵到的話我做乜都得。』然後我衝入廚房用3秒時間就拎了個煲蓋出來，之後就逼他拍了條跪電芯片喇！」

記者：梁樂欣

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