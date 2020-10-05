美心集團伍淑清妹夫中環墮樓亡　疑因病厭世輕生

▲ 今日(5日)下午4時許一名男子於中環都爹利街從高處墮下身亡，消息指死者為美心集團家族成員伍淑清的妹夫周裕農。

今日(5日)下午4時許一名男子於中環都爹利街從高處墮下身亡，消息指死者為美心集團家族成員伍淑清的妹夫周裕農。

一名男子被發現伏屍在中環都爹利街香港鑽石會大廈平台，保安見狀隨即報警，救護員到場後證實男子死亡。警方調查後初步懷疑男子從高處墮下，平台留有大量血迹。有報道指，死者為70歲的美心集團女婿周裕農，其妻子為伍淑清的妹妹伍淑芬，據了解死者疑因病厭世。

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責任編輯：蘇文軒