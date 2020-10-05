食環署指China Secret酒牌與食肆牌照店名登記不符　轉交警方跟進

▲ 尖沙咀利就商業大廈3樓的China Secret酒吧。（資料圖片）

上周六（3日）確診IVE男學生曾於上月23日到過的尖沙咀利就商業大廈3樓的China Secret酒吧。食物環境衞生署今日（5日）回覆查詢表示，該處所雖持有有效酒牌及小食食肆牌照，但酒牌登記店名為「CLUB BRO」，與其小食食肆牌照的登記店名「China Secret」不相符。

食環署發言人表示，按現場觀察所得，有關處所門外張貼一張印有店名為「China Secret」的小食食肆牌照告示。發言人指出，酒牌持牌人如欲更改領有酒牌處所的店名，須向酒牌局提出申請，署方會將有關事宜轉交警方跟進。

署方續指，在8月至9月初期間，曾派員巡查該處所4次，未有發現違反第599F章就餐飲業務處所發出的指示。署方今再派員到上址巡查，但由於該處所正暫停營業，已聯絡有關負責人，作出查問並跟進巡查事宜，署方會繼續留意上址情況及採取適當行動。

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記者：馮琪雅