公開大學：居屋二手價連升15年跑贏私樓　白居二帶動樓價7年翻倍

▲ 公開大學團隊編製「居屋公開價格指數」，反映居二市場的樓價走勢。 （陳國峰攝）

公開大學社會科學院編製「居屋公開價格指數」，分析近年居屋第二市場樓價，發現自2006年初至今年6月，資助房屋價格走勢一直上升。研究團隊稱，政府2013年起推出「白居二」計劃，二手居屋樓價升幅開始跑贏私樓，7年內樓價指數升幅達116%，抛離同期私樓樓價。

公開大學人文社會科學院院長鄺志良及其團隊，蒐集過往約15年數據，選出居屋第二市場50個成交量最多的成分屋苑，分析各成分屋苑呎價，編製出「居屋公開價格指數」（OUHK HOS index），指數將每月更新。

指數由2006年至2013年，二手居屋樓價升幅一直跑輸私樓。但若以2013年1月作為基準點，當年房委會推出「白居二」計劃，由2013年至今年6月的居屋指數，累積升幅有116%；拋離同期私樓樓價指標、中原城市領先指數（CCL）的升幅51.4%。居屋樓價亦自從推出「白居二」計劃之後，升幅跑贏私樓。

▲ 房委會2014年復售居屋，圖為青衣青俊苑。 （資料圖片）

對於白居二計劃推出後，樓價升是否反映居二市場出現炒風，助理教授暨研究員馬耀宗稱，難斷言有否炒風，但同意市場對二手居屋需求增加，令居屋和私樓樓價的折讓收窄。

他估計，白居二準業主或願意「住一世」，日後未必補地價和轉售。在樓價平過私樓下，即使折讓少了，也願意入市。

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記者：吳卓峰