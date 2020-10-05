九龍塘宣道小學教師涉「有計劃散播港獨信息」遭取消教師註冊　反修例風波以來首名教師被釘牌

▲ 消息指遭取消教師註冊的教師於九龍塘宣道小學任教。（資料圖片）

教育局今日（5日）表示，一名小學教師設計的教案、教材及工作紙涉及「有計劃地散播『港獨』信息」，教育局認為該名教師嚴重專業失德，已於9月下旬取消其教師註冊，為自去年6月爆發反修例風波以來，首名在社會事件中涉嫌專業失當而遭「釘牌」的教師。

教育局公布上述被取消註冊的個案時，未有公布涉及的教師及學校資料。消息指，涉事教師於九龍塘宣道小學任教，有傳媒曾於去年報道指，該校有教師曾安排學生在堂上完成內容涉及「港獨」的工作紙。

教育局指自去年6月至今年8月，共接獲247宗關於教師在社會事件中涉嫌專業失當的投訴，已大致完成調查204宗個案，其中73宗不成立。就成立的個案，教育局稱經過「深入調查及公允的紀律程序」後，於本年9月下旬取消一名教師的註冊。

發言人表示，經詳細調查，認為該名教師嚴重專業失德，其設計的校本教案、教學材料和工作紙，有計劃地散播「港獨」信息，不符合香港特別行政區在《基本法》下的憲制和法律地位。

發言人指，教案、教材和工作紙是教師需要花心思設計的教學內容、教學策略和鞏固學生學習的工具，認為在課堂散播「港獨」信息不是一時疏忽，而是有計劃的行為，「當中不少內容屬扭曲和偏頗，對學生構成嚴重的損害，即使單從教學內容的深淺程度而言，亦絕對不適合小學生」，為保障學生的利益、維護教師的專業及社會大衆對教學專業團隊的信任，教育局決定取消有關教師的註冊。

教育局指，在處理這宗個案的過程中，進行了深入的調查，讓有關教師有足夠的申述機會，亦有尋求法律顧問的協助，強調局方在「充分考慮其申述的內容後才作出決定」。

教育局亦已就該校校長、副校長的監管不力，向他們發出譴責信；至於其他沒有考慮教學內容是否恰當，而使用獲提供的教案和教學材料進行教學的教師，亦向其發出了書面警告。

教育局指，上述事件反映，「無論案情有多複雜，調查有多費時，面對的法律挑戰和壓力有多大，教育局都一定會鍥而不捨，對教師涉嫌專業失德的個案嚴肅跟進到底。」對於查明嚴重失德的教師，局方會依法作出取消註冊的決定，「以抽出害群之馬，維護教師專業的尊嚴，以及守護學生的學習利益。」

教育局續指，被取消註冊的教師不能再擔任教師，以保障學生福祉；至於嚴重程度不至於取消註冊的個案，包括發出勸喻信、警告信或譴責信的個案，「目的是提醒教師必須秉持專業操守，讓他們在校方密切監督和指導之下，有改正的機會，重新做一個稱職的老師」，強調「再犯者一定會被嚴懲」，包括可能會被取消註冊。

另外，教育局已向21名教師發出譴責及12名教師發出書面警告，這些教師如再次作出失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。教育局亦分別向19名教師發出書面勸喻，以及向18名教師作出口頭提示，提醒他們不應作出有損教師專業形象的行為和應尊重社會接受的行為準則。其餘局方初步認為有機會成立的個案，現正按既定程序處理，不排除稍後會有其他嚴重失德教師被取消教師註冊。

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記者：馮琪雅