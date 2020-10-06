【郵輪復航】郵輪擬明年4月推逾百日環遊世界　每10日做檢測雙人艙最平12.4萬元起

▲ 郵輪公司「和平船」擬於明年4月啟航逾百日環遊世界的郵輪旅程。（「和平船」官網圖片）

隨着新冠肺炎疫情緩和及多國逐步重啟經濟，郵輪業亦為復航作好準備。有郵輪公司已預告多個明年啟航的郵輪行程，包括逾百日環繞地球航程，雙人船艙最平12.4萬元起，最快明年4月出發，其間更會停靠香港，乘客須遵守一系列船上防疫指引，包括每10日做一次檢測。

本港旅遊業界指，大部分郵輪公司以明年下半年為復航目標，先預告部分優惠行程，盼恢復旅客信心。

新冠肺炎疫情令原本活躍的郵輪旅遊呈靜止狀態，雖然大部分郵輪復航時間仍未確定，但業界已着手準備工作。「和平船」在官網預告多個明年啟行的郵輪行程，以環繞地球作招徠，航程均超過100日，最快明年4月中出發，起點及終點定於日本，其間會停靠香港，雙人陽台房最平12.45萬元；單人海景房則最平約20萬元起。

業界推優惠 冀明年下旬復航

疫情改變大眾旅遊方式，消費者對衞生及安全有更高期待。「和平船」定下了至少8項防疫措施，其中乘客登船前及航行中途都要做抗體測試、船艙最多住兩人、減少餐廳同時段用餐人數等，以保障旅客健康安全。

▲ 乘客須遵守一系列郵輪上的防疫指引。（「和平船」官網圖片）

勝景遊產品發展部主管劉德平表示，疫情對郵輪旅遊的影響大，即使疫情緩和後都未必一下子可復甦，故郵輪公司需時做好復航部署。他形容，郵輪公司由零開始再出發，在推出新航程前都有諮詢旅行社的意見，將旅客疫下的立場與考量，加入航程編排中，以恢復旅客信心。

劉德平指，每年4至10月屬郵輪旅遊市場的最大時期，不論歐洲抑或亞洲都會有船出發，佔比達7、8成，現時大部分郵輪公司都以明年下半年為「重新出發」目標，亦有部分已率先提供一些優惠及情報試水溫，以了解市場反應，並維持郵輪的曝光度，

每個行業都不能坐以待斃，挑一挑起旅遊市場的意慾。

他稱，本港疫情在6、7月有所緩和時，已有港人查詢及報名明年暑假出發的郵輪旅遊行程，但第三波疫情的爆發，令不少人都卻步，相信大家目前仍對旅遊抱觀望態度。

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預留彈性 報名先付行程訂金

旅遊業議會名譽顧問、錦倫旅運有限公司董事總經理胡兆英亦言，郵輪旅遊屬需預早報名的行程，相信郵輪公司都會籌備好明年復航工作，做法正常、合理，但他關注本港啟德郵輪碼頭何時可恢復客運運作，有待當局審視及公布。

二人均稱，由於疫情反覆不定，郵輪公司現已預留彈性予旅客，在報名時先付行程訂金，在航程出發前約一個月確認是否可如期成行；若最終未能成行，郵輪公司或旅行社可提供延期或退款等安排。

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記者：陳曉瑩