報名參選聘10名保安　周浩鼎︰防止遇襲

▲ 周浩鼎報名參選當日，聘請10名保安護航。

立法會2020換屆選舉押後，參選人仍須申報選舉開支。參選新界西的民建聯周浩鼎團隊，總開支逾109萬元，選舉廣告佔最多，約61萬元，另外，周浩鼎又花4000元於報名日僱用10名保安，他稱，是為了防止被襲擊。

周浩鼎報名當日，民建聯主席李慧琼、全國人大常委譚耀宗、新界西立法會議員梁志祥都有來撐場。根據申報的資料，周浩鼎當日聘請10名保安，每名500元，共5000元，由於有關開支，是同參與超級區議會，角逐連任的李慧琼一齊分攤，故周浩鼎團隊付8成費用，即4000元。

周浩鼎解釋，自己聘請保安，目的是想在公開場合做好防禦措施，防止可能發生的人身傷害，又稱自從街頭出現「黑暴」，有必要提高警覺性。

同樣角逐新界西連任的工聯會麥美娟，總開支為61萬元，其中選舉廣告佔最多，約42萬元，另外，麥又花了4.4萬元聘請16位選舉助理及拉票人，其中街站助理時薪100元。

另外，抗爭派方面，出選港島區的袁嘉蔚和出選新界西的何桂藍，分別花了60.5萬元和64.5萬元，其中花費最多的是聘請選舉代理人及選舉助理開支，袁嘉蔚花了42.1萬元，何桂藍則花40萬元，雖然兩人因為被DQ，政府不會替其支付任何開支，不過二人均獲大額捐款，袁嘉蔚獲捐59.1萬元，自己要付1萬元左右。而何桂藍則獲近64.4萬元，自己僅須支付約500元，其中一個捐款者一間名為「Chung Chi Limited」的公司。

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